Комик Илья Соболев выпустил первую песню «Плачет мать»

Российский комик Илья Соболев начал делать музыку. Он уже выпустил первую песню. Которая называется «Плачет мать».

Песня «Плачет мать» записана в стиле танцевальный поп. В тексте идет речь про молодого человека, который впервые отправляется на вечеринку. На удивление песня не содержит нецензурных выражений, которыми комик часто изъясняется.

Сам Соболев не стал подробно комментировать релиз. «Качай. Танцуй. Снимай. Обними мать», — коротко написал он в Instagram.

Илья Соболев получил широкую известность после того, как стал резидентом Comedy Club в составе трио «Иванов. Смирнов. Соболев». Затем он ушел в свободное плавание, стал вести шоу «Прожарка», известное жестким юмором.