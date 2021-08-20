ОСАГО без техосмотра начнут оформлять на неделю позже

Оформление полисов ОСАГО без предъявления диагностической карты начнется 29 августа, сообщил Центробанк. Ранее называлась другая дата — 22 августа.
Поправки в закон, которые исключили обязанность автовладельцев предоставлять документ о прохождении техосмотра при заключении договора ОСАГО, были приняты в июне 2021 года. Они вступят в силу 22 августа.
Но изменения в нормативные акты Банка России начнут действовать с 29 августа.
Автовладельцы также смогут дистанционно расторгнуть или изменить договор ОСАГО, в том числе с возвратом части страховой премии. В числе других важных нововведений — снятие запрета на вступление в силу электронного договора ОСАГО в день его заключения.
Обязанность проходить техосмотр остается, хотя МВД предложило отменить эту процедуру для личных автомобилей и мотоциклов. 1 марта 2022 года в силу должны вступить поправки к КоАП, согласно которым за проезд под камерой на машине без диагностической карты автовладельцу будет приходить штраф 2 тысячи рублей.
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jeryakobну вот от чего выборы не каждый месяц?