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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

ОСАГО без техосмотра начнут оформлять на неделю позже

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Оформление полисов ОСАГО без предъявления диагностической карты начнется 29 августа, сообщил Центробанк. Ранее называлась другая дата — 22 августа.

Поправки в закон, которые исключили обязанность автовладельцев предоставлять документ о прохождении техосмотра при заключении договора ОСАГО, были приняты в июне 2021 года. Они вступят в силу 22 августа.

Но изменения в нормативные акты Банка России начнут действовать с 29 августа.

Автовладельцы также смогут дистанционно расторгнуть или изменить договор ОСАГО, в том числе с возвратом части страховой премии. В числе других важных нововведений — снятие запрета на вступление в силу электронного договора ОСАГО в день его заключения.

Обязанность проходить техосмотр остается, хотя МВД предложило отменить эту процедуру для личных автомобилей и мотоциклов. 1 марта 2022 года в силу должны вступить поправки к КоАП, согласно которым за проезд под камерой на машине без диагностической карты автовладельцу будет приходить штраф 2 тысячи рублей.

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