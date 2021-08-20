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«Круэлла» с Эммой Стоун появилась в видеосервисе Wink

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Круэлла»

Фильм «Круэлла», который произвел фурор в кинопрокате, стал доступен на цифровых площадках. Посмотреть его можно в видеосервисе Wink.

Фильм рассказывает предысторию одной из самых стильных злодеек Круэллы Де Виль. Действие картины переносит зрителя в мятежные 70-е. Здесь никому еще не известная Эстелла Миллер пытается стать модельером, промышляет кражами и водит дружбу с собаками.

Однажды знаменитая Баронесса замечает скрытые таланты Эстеллы и предлагает ей работу в своем доме мод. Так начнется история превращения милой девушки Эстеллы в эпатажную Круэллу.

Главные роли в фильме сыграли Эмма Стоун, Эмма Томпсон и Марк Стронг. Посмотреть «Круэллу» в Winkможно в качестве Full HD за 399 рублей.

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Топ комментариев

all busy

По нему виселица плачет, а он еще что-то вякает !

Uynachalnica

Надо обязательно прислушаться к словам столь успешного руководителя, приведшего к краху страну, сеявшую...

paramedic

В стране куча населенных пунктов, где отсутствует какая-либо связь и электричество.А у этих недоумков...

anodicreaure

меченого нужно судить и казнить за измену Родине
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