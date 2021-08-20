«Круэлла» с Эммой Стоун появилась в видеосервисе Wink

Фильм «Круэлла», который произвел фурор в кинопрокате, стал доступен на цифровых площадках. Посмотреть его можно в видеосервисе Wink.

Фильм рассказывает предысторию одной из самых стильных злодеек Круэллы Де Виль. Действие картины переносит зрителя в мятежные 70-е. Здесь никому еще не известная Эстелла Миллер пытается стать модельером, промышляет кражами и водит дружбу с собаками.

Однажды знаменитая Баронесса замечает скрытые таланты Эстеллы и предлагает ей работу в своем доме мод. Так начнется история превращения милой девушки Эстеллы в эпатажную Круэллу.

Главные роли в фильме сыграли Эмма Стоун, Эмма Томпсон и Марк Стронг. Посмотреть «Круэллу» в Winkможно в качестве Full HD за 399 рублей.