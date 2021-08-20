Mary Gu и Джарахов выпустили клип на трек «Я в моменте 2»

Клип на песню «Я в моменте 2» появился в Сети. Он стал своеобразным ремейком хита лета «Я в моменте» Эльдара Джарахова и Markul.

«Я в моменте 2» исполнил также Джарахов, дуэт ему дополнила певица Mary Gu. Песня за первую неделю после релиза попала в топ-чарты.

«Это было спонтанно, это было волшебно», — написала в Instagram Mary Gu о съемке клипа.

В клипе артисты гуляют по лесу, катаются на машине и наслаждаются горными пейзажами. Съемки клипа проходили в Абхазии.

Ранее Эльдар Джарахов писал в соцсетях, что планирует выпустить песню «Я в моменте 3», но неизвестно реальные ли это планы музыканта или шутка.