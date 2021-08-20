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Кевин Файги анонсировал дебют преемницы Железного человека

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Мстители: Финал»

Преемница Железного человека Рири Уильямс, которую сыграет Доминика Торн, впервые появится в киновселенной Marvel в фильме «Черная Пантера: Ваканда навеки», сообщил глава Marvel Кевин Файги.

«Съемки «Черной Пантеры: Ваканда навеки» идут прямо сейчас. Персонаж Рири Уильямс вы сначала встретите в« Черной пантере – 2 ». Думаю, она начала сниматься на этой неделе перед своим сериалом «Железное сердце»», — сказал Файги в интервью ComicBook, посвященном выпуску «Шанг-Чи и Легенды десяти колец»

После появления в сиквеле «Черной Пантеры» о Рири Уильямс будет показан сериал «Железное сердце». Премьера сериала состоится на Disney+.

В комиксах Рири Уильямс – инженер-гений подросткового возраста, которая разрабатывает свою собственную версию костюма Железного человека. После смерти отца она живет с матерью и тетей в Чикаго. В 15 лет ее принимают в Массачусетский технологический институт. Именно там она строит свою собственную версию доспехов в стиле Железного человека.

Она использует доспехи, чтобы остановить двух преступников, и обращает на себя внимание Тони Старка. Девочка получила от него благословение стать новым супергероем. При этом об участии в проекте Дауни-младшего не сообщается.

Премьера «Черной Пантеры: Ваканда навсегда» запланирована на 7 июля 2022 года. В сиквеле также снимаются Мартин Фриман, Анджела Бассетт, Данай Гурира, Уинстон Дьюк, Лупита Нионго и другие.

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Топ комментариев

all busy

По нему виселица плачет, а он еще что-то вякает !

Uynachalnica

Надо обязательно прислушаться к словам столь успешного руководителя, приведшего к краху страну, сеявшую...

paramedic

В стране куча населенных пунктов, где отсутствует какая-либо связь и электричество.А у этих недоумков...

anodicreaure

меченого нужно судить и казнить за измену Родине
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