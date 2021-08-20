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Документальный фильм про Сергея Бодрова откроет «Кинотавр»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма

Документальный фильм «Нас других не будет» о Сергее Бодрове производства кинокомпании 1-2-3 Production откроет 32-й российский кинофестиваль «Кинотавр», который пройдет в Сочи с 18 по 25 сентября, сообщила пресс-служба видеосервиса Premier.

Режиссер картины — Петр Шепотинник, который неоднократно встречался и брал интервью у Сергея Бодрова-младшего и Алексея Балабанова.

«О Сергее рассказывают близкие друзья и соратники — продюсер Сергей Сельянов, художник Надежда Васильева, композитор Вячеслав Бутусов, оператор Сергей Астахов, а также сам Сергей Бодров — младший и режиссер Алексей Балабанов, чьи фильмы "Брат" и "Брат-2" обрели всенародную славу на сломе 2000-х», — говорит автор сценария и режиссер Петр Шепотинник.

Телевизионная премьера фильма о Сергее Бодрове – младшем «Нас других не будет» состоится в эфире канала ТВ-3, которому принадлежат права на показ. Дата телепремьеры будет объявлена позже.

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Надо обязательно прислушаться к словам столь успешного руководителя, приведшего к краху страну, сеявшую...

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В стране куча населенных пунктов, где отсутствует какая-либо связь и электричество.А у этих недоумков...

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