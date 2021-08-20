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Шойгу самостоятельно поуправлял танком

Источник:
Sibnet.ru
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу лично опробовал трассу для «Танкового биатлона», управляя танком Т-80БВМ — ведомство опубликовало видео в YouTube.

Шойгу проехал на новом российском танке Т-80БВМ подготовленную для состязаний танковых экипажей трассу протяженностью свыше четырех километров.

Он высоко оценил готовность инфраструктуры полигона в Алабине к проведению АРМИ-2021 и пожелал успеха в соревнованиях российским экипажам боевых машин.

Конкурс Армейских международных игр «Танковый биатлон» в 2021 году пройдет на полигоне Алабино с 22 августа по 4 сентября, в нём примут участие команды более чем из 20 стран.

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