Шойгу самостоятельно поуправлял танком

Министр обороны РФ Сергей Шойгу лично опробовал трассу для «Танкового биатлона», управляя танком Т-80БВМ — ведомство опубликовало видео в YouTube.

Шойгу проехал на новом российском танке Т-80БВМ подготовленную для состязаний танковых экипажей трассу протяженностью свыше четырех километров.

Он высоко оценил готовность инфраструктуры полигона в Алабине к проведению АРМИ-2021 и пожелал успеха в соревнованиях российским экипажам боевых машин.

Конкурс Армейских международных игр «Танковый биатлон» в 2021 году пройдет на полигоне Алабино с 22 августа по 4 сентября, в нём примут участие команды более чем из 20 стран.