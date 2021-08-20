Похолодание придет в выходные в Новосибирск

Холодная порция воздуха придет в Новосибирск в субботу, а затем теплая комфортная погода снова установится в городе, сообщила в пятницу Sibnet.ru начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова

«Самый холодный день — суббота, мы за холодным фронтом, к нам поступит порция холодного воздуха. С понедельника снова начнется повышение температуры, вся неделя будет теплой», — сказала синоптик.

По ее словам, погода в выходные ожидается без осадков. Ветер будет дуть со скоростью — 2-9 метров в секунду.

В субботу ожидается дневная температура 16-18 градусов тепла, в воскресенье днем — 20-22 градуса тепла, а в понедельник еще теплее — 24-26 градусов выше ноля.