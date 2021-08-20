Разрисовывающие скалы туристы окончательно взбесили жителей Алтая

Жители Республики Алтай, разъяренные поведением туристов, рисующих краской на скалах во время поездок, создали видеоролик, в котором предложили оставлять подобные надписи на зданиях музеев и театров в городах приезжих.

«Здесь был Вася», «Маша + Саша», «Привет из Новокузнецка», «Ростов – 2020», – эти и другие надписи оставляют на местных скалах туристы, порядка 2 миллионов которых ежегодно приезжает на отдых в Горный Алтай, обезображивая пейзаж. Волонтеры регулярно закрашивают эти «художества» или стирают их с помощью специального приспособления, на что тратится много сил и ресурсов.

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Видеоролики с рисующими туристами регулярно появляются в соцсетях. Очередной, сделанный недалеко от села Чуй-Оозы, разместил местный гид-экскурсовод Карчага Таханов. Туристы, мужчина и женщина, были очень веселы и выводили на скалах надпись: «Ты готов к слиянию городов – Вязьмы и Новосибирска?». На вопрос гида об их занятии ответили, что «оставляют память поколений».

Часть пользователей в комментариях предположила, что туристы возомнили себя древними людьми, ведь оставленные теми наскальные рисунки тысячелетия спустя считаются произведениями искусства. Таханова их ответ не устроил.

«Я алтаец, я родился здесь и вырос, это мой дом, мои стены. Представьте, что я приехал к вам домой и разрисовал ваши обои дорогущие. Вам будет приятно? То же самое и для нас», – объяснил он им. Судя по обескураженным лицам, до этого туристы и не догадывались, что делают что-то плохое. Они даже пообещали попробовать отчистить свои художества, рассказал Таханов уже в комментариях к своей записи.

Жители региона, возмущенные подобными инцидентами, единодушно считают, что любителей писать на скалах надо наказывать, ведь это самый настоящий вандализм. Местный портал даже создал видеоролик, призывающий туристов задуматься о том, что они делают. На ролике показано, как могли бы выглядеть достопримечательности сибирских городов, расписанные подобными посланиями от туристов из Горного Алтая.

«В связи с участившимися актами вандализма, от которых страдает природа Горного Алтая, хотим спросить: а если мы начнём расписывать памятники архитектуры, здания музеев и театров в ваших городах?!» – написали активисты.