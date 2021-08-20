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Эксперты предрекли Сибири судьбу мировой житницы

Источник:
ИноСМИ
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Пшеница в руке
Фото: © Sibnet.ru

Глобальное изменение климата может привести к тому, что Сибирь станет крупнейшим регионом мира по выращиванию пшеницы, и европейские навсегда производители проиграют конкуренцию с Россией, написал автор французского издания Marianne Тео Муа.

Беспрецедентная засуха в Канаде и обильные дожди в Европе привели к тому, что с середины июля цены на пшеницу выросли на 30%. Низкое производство усугубляется исторически низкими запасами. И рост цен может сильно ускориться после того, как Канада закончит уборку урожая, пишет ИноСМИ со ссылкой на материалы французского издания.

Глобальное изменение климата может грозить проблемами европейским и американским производителям. А Россия, напротив, может выиграть. С начала 2000-х Москва увеличила экспорт пшеницы. 

Ее первый козырь — Черное море и его окрестности, где пшеница растет на плодородных почвах по цене в два раза ниже, чем во Франции. Но у России есть еще одна территория, которая позволяет ей расширять производство пшеницы сегодня — Сибирь.

Эксперты называют Сибирь будущей «самой большой житницей в мире» в ближайшие 50 лет, согласно прогнозам. С таянием вечной мерзлоты Сибирь постепенно оттаивает, и границы тундры и тайги отодвигаются на север.

Уже сейчас, по словам Тео Муа, пшеницу произведенную в России, Владимир Путин использует как настоящее дипломатическое оружие. И Франция, несмотря на все усилия, может проиграть конкуренцию России. 

Тогда фермерским хозяйствам страны придется переориентироваться на производство овощей и бобовых для их дальнейшей реализации на лучших европейских торговых площадках.

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