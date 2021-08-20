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Netflix показал тизер фильма «Рука Бога»

Источник:
Sibnet.ru
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Фильм «Рука Бога», снятый итальянским режиссером Паоло Соррентино, рассказывает историю подростка и легендарного футболиста.

По сюжету жизнь неуклюжего подростка Фабиетто Скизу внезапно меняется, когда в его город приезжает легенда футбола Диего Марадона.

Роль мальчика исполнил дебютант Филиппо Скотти. В фильме также снялись Тони Сервилло («Великая красота»), Тереза Сапонанджело и Марлон Жубер.

Действие картины разворачивается на родине режиссера, в Неаполе 1980-х годов. Паоло Соррентино вернулся в родной город спустя много лет, чтобы снять ленту, которую называют его самой личной историей.

Премьера «Руки Бога» состоится 2 сентября на Венецианском кинофестивале. Затем фильм выйдет в кинотеатрах: его премьера в Италии намечена на 24 ноября, а во всем остальном мире — на 3 декабря. С 15 декабря «Руку Бога» можно будет посмотреть и на Netflix.

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