Netflix показал тизер фильма «Рука Бога»

Фильм «Рука Бога», снятый итальянским режиссером Паоло Соррентино, рассказывает историю подростка и легендарного футболиста.

По сюжету жизнь неуклюжего подростка Фабиетто Скизу внезапно меняется, когда в его город приезжает легенда футбола Диего Марадона.

Роль мальчика исполнил дебютант Филиппо Скотти. В фильме также снялись Тони Сервилло («Великая красота»), Тереза Сапонанджело и Марлон Жубер.

Действие картины разворачивается на родине режиссера, в Неаполе 1980-х годов. Паоло Соррентино вернулся в родной город спустя много лет, чтобы снять ленту, которую называют его самой личной историей.

Премьера «Руки Бога» состоится 2 сентября на Венецианском кинофестивале. Затем фильм выйдет в кинотеатрах: его премьера в Италии намечена на 24 ноября, а во всем остальном мире — на 3 декабря. С 15 декабря «Руку Бога» можно будет посмотреть и на Netflix.