Опубликованы гонорары голливудских актеров

Самый большой гонорар среди актеров у Дэниэла Крэйга, который получил 100 миллионов долларов за две части детектива «Достать ножи», а у актрис — у Дженнифер Лоуренс.

Гонорары голливудских актеров подсчитало издание Variety. Крэйг лидирует благодаря съемке сразу двух фильмов, но по факту по доходу он на одной ступени с Дуэйном Джонсоном, который получит гонорар в 50 миллионов долларов за фильм «Красный», который выйдет в 2023 году.

В первую десятку также вошли следующие звезды: Уилл Смит (40 миллионов долларов) за фильм «Король Ричард», Леонардо ДиКаприо (30 миллионов долларов) и Дженнифер Лоуренс (25 миллионов долларов) за фильм «Не смотри вверх», Джулия Робертс (25 миллионов долларов) за фильм «Оставь мир позади».

По 20 миллионов долларов получат Райан Гослинг за «Серого человека», Крис Хемсворт за картину «Тор: Любовь и гром» и Брэд Питт за «Скоростной поезд». Замыкает десятку Том Круз с 13 миллионами долларов за фильм «Топ Ган: Мэверик».

Прилично отстает Роберт Паттинсон, который получит всего 3 миллиона долларов за участие в фильме «Бэтмен», премьера которого ожидается в 2022 году.