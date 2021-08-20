Влюбленная сотрудница МВД в Омске помогла сбежать подозреваемому

Сотрудница МВД в Омской области расследовала дело о краже денег с банковского счета, но влюбилась в подозреваемого по делу и помогла ему сбежать, сообщила Sibnet.ru представитель пресс-службы областного ГУ МВД.

Во время следствия фигурант находился под подпиской о невыезде. Однако его задержали при попытке покинуть город. Мужчина находился за рулем машины, принадлежащей следователю МВД, которая вела его дело.

«Сотрудниками собственной безопасности установлено, что следователь одного из территориальных отделов полиции в ходе расследования уголовного дела, возбужденного в отношении жителя Омска, вступила с ним во внеслужебные отношения», — прокомментировала представитель ведомства.

В МВД объяснили, что у влюбленной женщины была возможность во время следствия обратиться к начальнику с рапортом об изъятии у нее уголовного дела. Но она этого не сделала. Собранный материал проверки оперативники передали в территориальный отдел областного СК.

При подтверждении вины сотрудник будет уволен из органов МВД, а ее руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.