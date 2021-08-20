НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Гео #ЧП

Влюбленная сотрудница МВД в Омске помогла сбежать подозреваемому

Источник:
Sibnet.ru
273 1
Отдел полиции в Новосибирске
Фото: © Sibnet.ru

Сотрудница МВД в Омской области расследовала дело о краже денег с банковского счета, но влюбилась в подозреваемого по делу и помогла ему сбежать, сообщила Sibnet.ru представитель пресс-службы областного ГУ МВД.

Во время следствия фигурант находился под подпиской о невыезде. Однако его задержали при попытке покинуть город. Мужчина находился за рулем машины, принадлежащей следователю МВД, которая вела его дело.

«Сотрудниками собственной безопасности установлено, что следователь одного из территориальных отделов полиции в ходе расследования уголовного дела, возбужденного в отношении жителя Омска, вступила с ним во внеслужебные отношения», — прокомментировала представитель ведомства.

В МВД объяснили, что у влюбленной женщины была возможность во время следствия обратиться к начальнику с рапортом об изъятии у нее уголовного дела. Но она этого не сделала. Собранный материал проверки оперативники передали в территориальный отдел областного СК.

При подтверждении вины сотрудник будет уволен из органов МВД, а ее руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Еще по теме
Томич установил скрытую камеру в доме бывшей жены
Водитель скорой помощи в Чите украл деньги у покойника
Водитель скорой помощи в Чите спас женщину от изнасилования
Подозреваемого в серии изнасилований поймали в Новосибирске
смотреть все
Омск #Криминал #ЧП
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Вагон поезда сошел с рельсов в Красноярском крае
Вода в Байкале изменила цвет и запах
Влюбленная сотрудница МВД в Омске помогла сбежать подозреваемому
Новосибирская пенсионерка выиграла в лотерею квартиру у моря
Самое популярное
На финишной прямой: зачем школьникам «Лицей»
Китай потребовал права бесплатной ловли рыбы в российских морях
Стало известно место строительства первого «города Шойгу» в Сибири
Загадочный объект на невероятной скорости пересек Млечный Путь
Обсуждение (1)
Картина дня
Меркель в последний раз поговорит с Путиным как канцлер
Гробы и оградки резко подорожали
Талибы похвастались победами над СССР и США
Илон Маск создаст робота-гуманоида Tesla Bot
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

all busy

По нему виселица плачет, а он еще что-то вякает !

Uynachalnica

Надо обязательно прислушаться к словам столь успешного руководителя, приведшего к краху страну, сеявшую...

paramedic

В стране куча населенных пунктов, где отсутствует какая-либо связь и электричество.А у этих недоумков...

anodicreaure

меченого нужно судить и казнить за измену Родине
Sibnet.Ru