Трейлер «Вечных» стал источником шуток и мемов

Студия Marvel, выпустившая финальный трейлер фильма «Вечные» с объяснением, почему раса суперлюдей не помогла Мстителям победить Таноса, спровоцировала волну шуток и мемов от поклонников.

Фильм, который выйдет на экраны 4 ноября, расскажет о бессмертных представителях инопланетной расы. Долгое время они оставались в тени, однако теперь им предстоит выйти из тени, объединиться и спасти человечество.

В начале трейлера Аджак – вечная, которую сыграла Сальма Хайек рассказывает Икарису (Ричард Мэдден), что пять лет назад Танос уничтожил половину всех жителей Вселенной, но земляне «по щелчку пальцев их воскресили. Внезапное возвращение населения высвободило смертоносную энергию, и теперь у расы вечных людей есть только семь дней, чтобы спасти планету.

Вечные появились на планете семь тысячелетий назад. Их создали космические боги Целестиалы, чтобы защитить людей от девиантов – злых суперлюдей. Герой Кита Харрингтона, играющий Черного рыцаря, спрашивает Серси (Джемма Чан), почему Вечные не помогли людям в борьбе против Таноса или в других бедах.

«Нам запретили встревать в людские распри, если в них не участвуют девианты», – отвечает она. В комментариях под трейлером пользователи начали упражняться в остроумии на данную тему.

«Почему вы, ребята, не помогли сразиться с Таносом?» – «Мы не смогли найти выход из Икеи», «Осенняя коллекция была слишком хороша, чтобы отказаться от нее», «Мы помогали создавать мебель в Икее», «Осенняя коллекция Икеи – это эпично», – написали пользователи, обыграв конец трейлера, где Икарис случайно ломает стол Фастоса, думая, что тот из вибраниума, однако получает ответ, что мебель из осенней коллекции Икеи.

Поклонники придумали и другие варианты ответов: «Почему вы, ребята, не помогли сразиться с Таносом?» – «Потому что Marvel и Disney уже платили кучке актеров за «Войну бесконечности» и «Финал», «Потому что наши контракты еще не были подписаны», «Потому что тогда еще не было Эндгейма», «Нервный смешок «Танос? Никогда не слышал о нем», «Мы были запланированы на Четвертую фазу».

«Нам запретили вмешиваться, если только девианты не замешаны» – «Кто запретил?», зловещий смех Микки Мауса на заднем плане», «Нам было приказано не вмешиваться ни в какие человеческие конфликты» – «Кем?» – «Кевином Файги», – прокомментировали другие зрители.

Один из комментаторов написал: «Пока все постят мемы о Вечных, не остановивших Таноса, я радуюсь, что они позволили Ричарду Мэддену использовать свой естественный шотландский акцент и показать белые локоны в его волосах».