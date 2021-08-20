Гробы и оградки резко подорожали

Стоимость похоронной атрибутики — гробов, крестов, металлических оградок — выросла на 30-60%, сообщил глава похоронных домов «Журавли» Илья Болтунов.
За последний месяц гробы подорожали на 30%, деревянные кресты — на 20%, а металлические оградки — в 2,5 раза, цитирует «Коммерсантъ» Болтунова.
По его словам, повышение цен на гробы происходит впервые за 10 лет, до сих пор цены росли в пределах инфляции. Сейчас закупочная стоимость стандартного деревянного гроба — более 9 тысяч рублей (ранее не превышала 7 тысяч).
По мнению экспертов, это связано с подорожанием древесины и металла. Вице-президент Союза похоронных организаций и крематориев России Владимир Родькин не исключает, что потребители будут выбирать более бюджетные товары. К примеру, гробы из картонных материалов и ЛДСП.
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