Томич установил скрытую камеру в доме бывшей жены

Томич установил видеокамеру и прослушку на телефон бывшей жены, он следил за ней полгода, за это его оштрафовали на пять тысяч рублей, сообщает прокуратура Томской области.

Ревнивый томич решил прослушивать телефон и снимать происходящее в квартире бывшей жены. Он купил в интернете аппаратуру и установил. Полгода он следил за бывшей женой, пока оборудование не нашли.

В суде мужчина раскаялся. Государственный обвинитель ориентировала суд на назначение виновному наказания в виде штрафа. Согласившись с позицией, суд назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере пять тысяч рублей. Приговор суда в законную силу не вступил.