Томич установил скрытую камеру в доме бывшей жены

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Томич установил видеокамеру и прослушку на телефон бывшей жены, он следил за ней полгода, за это его оштрафовали на пять тысяч рублей, сообщает прокуратура Томской области.
Ревнивый томич решил прослушивать телефон и снимать
происходящее в квартире бывшей жены. Он купил в интернете аппаратуру и
установил. Полгода он следил за бывшей женой, пока оборудование не нашли.
В суде мужчина раскаялся. Государственный обвинитель
ориентировала суд на назначение виновному наказания в виде штрафа. Согласившись с позицией, суд назначил подсудимому наказание в виде штрафа
в размере пять тысяч рублей. Приговор суда в законную силу не вступил.