«Газель» с пассажирами опрокинулась после ДТП в Туве

«Газель» с пассажирами столкнулась с легковым автомобилем, в результате аварии пострадали семь человек, сообщает МВД РФ по Республике Тыва.

В четверг вечером на пересечении улиц Таежная и Пионерская в пункте Каа-Хем произошло столкновение двух автомашин, одно из которых маршрутное транспортное средство «Газель».



По предварительным данным, столкновение произошло в результате нарушения требований ПДД водителем легковой автомашины.



В результате ДТП в Республиканскую больницу доставлено семь пострадавших, четыре из которых находились в маршрутке, остальные три участника дорожного движения, в числе которых двое малолетних детей — в легковой автомашине.



Предварительно, в автомашине «ГАЗель», которая в результате автоаварии опрокинулась набок, находилось десять пассажиров.