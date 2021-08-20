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«Газель» с пассажирами опрокинулась после ДТП в Туве

Источник:
Sibnet.ru
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«Газель» с пассажирами столкнулась с легковым автомобилем, в результате аварии пострадали семь человек, сообщает МВД РФ по Республике Тыва.

В четверг вечером на пересечении улиц Таежная и Пионерская в пункте Каа-Хем произошло столкновение двух автомашин, одно из которых маршрутное транспортное средство «Газель».

 По предварительным данным, столкновение произошло в результате нарушения требований ПДД водителем легковой автомашины.

В результате ДТП в Республиканскую больницу доставлено семь пострадавших, четыре из которых находились в маршрутке, остальные три участника дорожного движения, в числе которых двое малолетних детей — в легковой автомашине.

 Предварительно, в автомашине «ГАЗель», которая в результате автоаварии опрокинулась набок, находилось десять пассажиров.

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Республика Тува #ДТП
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