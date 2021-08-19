Realme показала свой первый ноутбук

Молодая китайская компания Realme представила свой первый ноутбук Realme Book Slim, ранее производитель выпускал исключительно смартфоны.

Новинка получила тонкий металлический корпус и дисплей с рамками толщиной всего 5,9 миллиметров. Сам 14-дюймовый экран с разрешением 2К занимает 90% площади верхней крышки, при этом на верхней рамке удалось разместить фронтальную камеру.

Realme Book Slim работает на базе процессоров Intel одиннадцатого поколения. В зависимости от комплектации в нем могут быть установлены Core i3 или Core i5. На борту ноутбука также 8 Гб оперативной памяти стандарта DDR4X и диск SSD на 512 Гб.

В оснащение входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, сканер отпечатков пальцев, клавиатура с подсветкой, а также аудиосистема Harman с двумя динамиками. Ноутбук работает на базе Windows 10.

Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи составляет 11 часов. Ноутбук поступит в продажу по цене от 630 долларов.