Россия предложила афганцам вывоз в любую страну

Россия готова предоставить услуги гражданской авиации для вывоза граждан Афганистана из их страны в другие государства, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, цель Москвы — «предотвратить ухудшение гуманитарной ситуации».

Захарова отметила, что ряд западных стран проявили «неспособность наладить вывоз из Афганистана» граждан, который сотрудничали с иностранцами и теперь пытаются покинуть страну после прихода к власти движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России).

«В целях предотвращения ухудшения гуманитарной ситуации в Афганистане готовы предоставить услуги российской гражданской авиации по обеспечению перелета любого количества афганских граждан, включая женщин и детей, в любые зарубежные страны, которые проявят интерес по их приему и размещению»,— сказала Захарова.

Официальный представитель МИД РФ уточнила, что талибы гарантировали безопасность для российских самолетов в Кабуле. «Как заверили нас представители новых властей в Афганистане, нет никаких принципиальных препятствий для прилета в Кабул и вылета российских воздушных судов»,— отметила она.