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Россия предложила афганцам вывоз в любую страну

Источник:
«Россия 24»
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Фото: Keith Brown

Россия готова предоставить услуги гражданской авиации для вывоза граждан Афганистана из их страны в другие государства, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, цель Москвы — «предотвратить ухудшение гуманитарной ситуации».

Захарова отметила, что ряд западных стран проявили «неспособность наладить вывоз из Афганистана» граждан, который сотрудничали с иностранцами и теперь пытаются покинуть страну после прихода к власти движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России).

«В целях предотвращения ухудшения гуманитарной ситуации в Афганистане готовы предоставить услуги российской гражданской авиации по обеспечению перелета любого количества афганских граждан, включая женщин и детей, в любые зарубежные страны, которые проявят интерес по их приему и размещению»,— сказала Захарова.

Официальный представитель МИД РФ уточнила, что талибы гарантировали безопасность для российских самолетов в Кабуле. «Как заверили нас представители новых властей в Афганистане, нет никаких принципиальных препятствий для прилета в Кабул и вылета российских воздушных судов»,— отметила она.

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Политика #Мир #Россия
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all busy

По нему виселица плачет, а он еще что-то вякает !

Uynachalnica

Надо обязательно прислушаться к словам столь успешного руководителя, приведшего к краху страну, сеявшую...

paramedic

В стране куча населенных пунктов, где отсутствует какая-либо связь и электричество.А у этих недоумков...

Dima73

работать надо чтобы достойно жить,а не пахать на 2-3х работах чтобы как-то выжить
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