Талибы похвастались победами над СССР и США

Движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) опубликовало «Декларацию Исламского Эмирата Афганистан» по случаю Дня независимости страны, который отмечается 19 августа.

В документе утверждается, что талибы «победили одну за другой три крупнейшие империалистические державы за три столетия — Британскую империю, СССР и США», вернув стране независимость.

«Афганцы очень гордятся тем, что их страна сегодня находится на пороге независимости от американской оккупации. Это божественное благословение, за которое все афганцы должны быть благодарны»,— говорится в документе.

Талибы считают, что в 1919 году моджахеды Афганистана обрели независимость «от британского колониального господства в результате восьмидесятилетнего сопротивления». Также отмечается, что крах Британской империи

Также талибы уверены, что победили СССР. «Советский колониализм вторгся в Афганистан, но афганцы также преподали им такой урок из джихада и борьбы, что имя великого Советского Союза исчезло с карты мира, и все подчиненные ему страны были освобождены»,— говорится в декларации.

Комментируя текущие события в стране с выводом американских войск, авторы документа утверждают, что США «с треском потерпели неудачу сопротивлению моджахедов и были вынуждены покинуть Афганистан».

США начали вывод войск из Афганистана весной 2021 года, после чего Талибан перешел в наступление. 15 августа отряды движения захватили Кабул, их лидеры заявили, что контролируют всю территорию Афганистана.