Запрещенная в России террористическая организация «Талибан» неожиданно для всех за считанные дни захватила Афганистан. В 90-х годах талибы установили в стране жесточайшую диктатуру, но были изгнаны при помощи американских сил. Теперь они возвращаются — уже с обновленной идеологией. Кто такие талибы и что ждет Афганистан под их управлением?

Россия признала «Талибан» террористической организацией 14 февраля 2003 года. Формально поводами к этому послужили захват российского самолета Ил-76 татарстанской авиакомпании «Аэростан», экипаж которого длительное время удерживался в качестве заложников, а также поддержка чеченских боевиков.

Почему «Талибан»?

Название «Талибан» является формой множественного числа слова «талиб» — «учащийся духовного учебного заведения». Движение возникло в качестве религиозного течения на границе Афганистана и Пакистана, его ядром стали афганские беженцы, учившиеся в пакистанских медресе.

Талибы — последователи учения деобанди. Это направление суннитского ислама отличается демонстративным пуританством и нетерпимостью к представителям других мусульманских течений. В частности, учение требует от своих последователей буквального исполнения всех средневековых законов шариата.

Как появились талибы?

Организация возникла на территории Пакистана — там жили около 4-5 миллионов афганцев, бежавших из страны от ужасов Афганской войны 1979-1989 годов. Официально ее основал в сентябре 1994 года мулла Мухаммед Омар, который считал необходимым дальнейшее освобождение Афганистана.

На тот момент страну контролировали бывшие моджахеды, пришедшие к власти после ухода советских войск. Самыми влиятельными из них считались пуштун Гульбеддин Хекматияр и таджик Бурхануддин Раббани, которые сколотили огромные состояния на наркоторговле и контрабанде. Роскошная жизнь новой элиты раздражала простых людей.

Кто поддерживал «Талибан»?

На первоначальном этапе радикальное движение поддерживали пакистанские спецслужбы, а финансирование обеспечили исламские фонды из ОАЭ. Исламабад видел в талибах силу, способную захватить власть в Кабуле и стать надежным союзником Пакистана.

Важно, что «Талибан» фактически представляет собой национальное движение — почти все его бойцы являются представителями пуштунских племенных союзов, традиционно населяющих юг Афганистана. Пуштуны — титульная нация страны, но они составляют только половину от общего афганского населения. При этом каждый четвертый афганец — таджик, каждый десятый — узбек.

Как талибы впервые получили власть?

«Талибан» осенью 1994 года начал активные действия на афганской территории. Боевики были хорошо обучены и вооружены благодаря щедрому финансированию и лагерям подготовки на территории Пакистана. За несколько недель группировка захватила Кандагар и сделала его своей столицей.

27 сентября 1996 года войска талибов взяли Кабул. Моджахеды удержали северные провинции и сплотились в так называемый Северный альянс. Одним из лидеров сопротивления «Талибану» стал влиятельный полевой командир Ахмад Шах Масуд. Между тем мулла Омар провозгласил подконтрольные боевикам территории Исламским эмиратом Афганистан.

Чем запомнились талибы?

Несмотря на приход к власти, официальные отношения с талибским эмиратом установили только три государства: Пакистан, ОАЭ и Саудовская Аравия. В стране не проводились выборы, не действовала Конституция, были установлены законы шариата. Служащие специальной полиции нравов строго следили, чтобы афганцы вели благочестивый образ жизни.

Например, был запрещен интернет, компьютеры, просмотр фильмов и слушание музыки, игра в шахматы. За воровство публично отрубали руку. Женщинам запретили работать и выходить из дома без сопровождения мужчин, они остались без медицинской помощи. В практику вернулись насильственные браки с девочками-подростками 12-14 лет.

Кто возглавляет «Талибан» сейчас?

В 1996 году «Талибан» приютил на своей территории основателя запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида» Усаму бен Ладена. После терактов 11 сентября 2001 США начали против талибов военную операцию «Несокрушимая свобода». В декабре 2021 года режим был свергнут, движение перешло к партизанской войне.

Мулла Омар был убит в 2013 году в результате атаки американского беспилотника. Новыми лидерами талибов через некоторое время стали Хайбатулла Ахундзада и Абдул Гани Барадар. Чтобы вернуть власть и добиться признания других стран, они стали постепенно смягчать фундаменталистскую идеологию своего движения.

Что ждет Афганистан?

После нового захвата Кабула талибы демонстративно отказались от насилия. «Талибан» объявил амнистию для всех, кто сотрудничал с американцами, пообещал уважать права религиозных меньшинств, разрешил женщинам учиться и работать при соблюдении шариатских норм поведения.

При этом независимые социологические исследования показывают, что талибы пользуются довольно ограниченной поддержкой жителей Афганистана — порядка 15-20%. Городское населения считает их религиозными фанатиками, поэтому возвращению власти талибов афганцы явно не рады. Таким образом, гражданская война в стране наверняка продолжится.