Microsoft усложнила смену браузера в Windows 11

Корпорация Microsoft затруднила изменение браузера по умолчанию в новейшей операционной системе Windows 11.

Теперь единственный простой способ изменить настройки по умолчанию — это выбрать новый браузер при первом запуске. Если не поставить галочку на функции «всегда использовать это приложение», то браузер не станет приложением по умолчанию, пишет The Verge.

В этом случае пользователю потребуется установить браузер по умолчанию для каждого типа файла или ссылки в Параметрах, что займет намного больше времени и подразумевает знание определенных типов расширений.

Также операционная система будет предлагать сначала опробовать браузер Edge перед его сменой. Кроме этого, даже после смены браузера фирменные приложения Windows 11 будут открывать ссылки исключительно через Edge.