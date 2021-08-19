Верховный суд отказался восстановить Грудинина на выборах

Верховный суд России признал законным решение об отказе допустить к выборам в Госдуму директора «Совхоза имени Ленина» и члена КПРФ Павла Грудинина.
«Решение суда первой инстанции признать законным и обоснованным, жалобу Грудинина и его представителей — не подлежащей удовлетворению»,— цитирует постановление судьи ТАСС.
Ранее ЦИК не допустил Грудинина к выборам на основании данных Генпрокуратуры — согласно обнародованным сведениям, он владеет акциями в офшоре Bontro Ltd. При этом он не указывал их наличие в декларациях.
Поводом для разбирательства стало письмо бывшей супруги политика, которое она направила в ЦИК. Грудинин заявил, что вышел из компании в 2017 году, а сама она была ликвидирована в 2018 году. После этого КПРФ подала иск в Верховный суд с просьбой отменить решение.
all busyПо нему виселица плачет, а он еще что-то вякает !
UynachalnicaНадо обязательно прислушаться к словам столь успешного руководителя, приведшего к краху страну, сеявшую...
paramedicВ стране куча населенных пунктов, где отсутствует какая-либо связь и электричество.А у этих недоумков...
Dima73работать надо чтобы достойно жить,а не пахать на 2-3х работах чтобы как-то выжить