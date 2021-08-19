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Верховный суд отказался восстановить Грудинина на выборах

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Верховный суд России признал законным решение об отказе допустить к выборам в Госдуму директора «Совхоза имени Ленина» и члена КПРФ Павла Грудинина.

«Решение суда первой инстанции признать законным и обоснованным, жалобу Грудинина и его представителей — не подлежащей удовлетворению»,— цитирует постановление судьи ТАСС.

Ранее ЦИК не допустил Грудинина к выборам на основании данных Генпрокуратуры — согласно обнародованным сведениям, он владеет акциями в офшоре Bontro Ltd. При этом он не указывал их наличие в декларациях.

Поводом для разбирательства стало письмо бывшей супруги политика, которое она направила в ЦИК. Грудинин заявил, что вышел из компании в 2017 году, а сама она была ликвидирована в 2018 году. После этого КПРФ подала иск в Верховный суд с просьбой отменить решение.

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all busy

По нему виселица плачет, а он еще что-то вякает !

Uynachalnica

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paramedic

В стране куча населенных пунктов, где отсутствует какая-либо связь и электричество.А у этих недоумков...

Dima73

работать надо чтобы достойно жить,а не пахать на 2-3х работах чтобы как-то выжить
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