Верховный суд отказался восстановить Грудинина на выборах

Верховный суд России признал законным решение об отказе допустить к выборам в Госдуму директора «Совхоза имени Ленина» и члена КПРФ Павла Грудинина.

«Решение суда первой инстанции признать законным и обоснованным, жалобу Грудинина и его представителей — не подлежащей удовлетворению»,— цитирует постановление судьи ТАСС.

Ранее ЦИК не допустил Грудинина к выборам на основании данных Генпрокуратуры — согласно обнародованным сведениям, он владеет акциями в офшоре Bontro Ltd. При этом он не указывал их наличие в декларациях.

Поводом для разбирательства стало письмо бывшей супруги политика, которое она направила в ЦИК. Грудинин заявил, что вышел из компании в 2017 году, а сама она была ликвидирована в 2018 году. После этого КПРФ подала иск в Верховный суд с просьбой отменить решение.