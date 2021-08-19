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Audio-Technica представила новое поколение беспроводных наушников

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Audio-Technica

Компания Audio-Technica представила новое поколение беспроводных наушников в лице модели ATH-M50xBT2. Наушники уже доступны к заказу, их стоимость на старте продаж составляет 199 долларов.

Полноразмерные накладные наушники отличаются оптимизированной конструкцией микрофонов, улучшающей передачу голоса при звонках. Кроме этого, пользователь может слышать не только собеседника, но и собственный голос.

Разработчики отмечают, что наушники оснащены драйверами с большой апертурой 45 миллиметров, поэтому слушатели будут наслаждаться той же звуковой картиной, что и легендарные студийные наушники ATH-M50x

Наушники поддерживают аудиокодеки SBC, AAC и LDAC, а также голосовые ассистенты Apple Siri, Google Assistant и Amazon Alexa. Без подзарядки ATH-M50xBT2 смогут проработать до 50 часов, а быстрая десятиминутная зарядка даст энергии на три часа работы.

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all busy

По нему виселица плачет, а он еще что-то вякает !

Uynachalnica

Надо обязательно прислушаться к словам столь успешного руководителя, приведшего к краху страну, сеявшую...

paramedic

В стране куча населенных пунктов, где отсутствует какая-либо связь и электричество.А у этих недоумков...

Dima73

работать надо чтобы достойно жить,а не пахать на 2-3х работах чтобы как-то выжить
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