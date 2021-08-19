Барнаул останется без фейерверка ко Дню города

Фото: © администрация Алтайского края
Фейерверк и уличные концерты отменили в Барнауле ко Дню города из-за сложной ситуации с коронавирусом, сообщила администрация города.
Праздник планируется отметить 11 сентября. Несмотря на отмену главных торжеств, на площадках в микрорайонах проведут ярмарки ремёсел и прикладного творчества, выставки и мастер-классы. Также решено сохранить спортивные состязания, только их проведут с ограниченным количеством участников.
При этом, уточняют «Вести Алтай», пока неизвестно, состоятся ли «Гастрономический фестиваль» и фестиваль национальных культур.
all busyПо нему виселица плачет, а он еще что-то вякает !
UynachalnicaНадо обязательно прислушаться к словам столь успешного руководителя, приведшего к краху страну, сеявшую...
paramedicВ стране куча населенных пунктов, где отсутствует какая-либо связь и электричество.А у этих недоумков...
Dima73работать надо чтобы достойно жить,а не пахать на 2-3х работах чтобы как-то выжить