НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Туризм #Гео #ЧП

Барнаул останется без фейерверка ко Дню города

Источник:
Sibnet.ru
227 0
Фото: © администрация Алтайского края

Фейерверк и уличные концерты отменили в Барнауле ко Дню города из-за сложной ситуации с коронавирусом, сообщила администрация города.

Праздник планируется отметить 11 сентября. Несмотря на отмену главных торжеств, на площадках в микрорайонах проведут ярмарки ремёсел и прикладного творчества, выставки и мастер-классы. Также решено сохранить спортивные состязания, только их проведут с ограниченным количеством участников.

При этом, уточняют «Вести Алтай», пока неизвестно, состоятся ли «Гастрономический фестиваль» и фестиваль национальных культур.

Еще по теме
Герб Барнаула станет другим
Девятиэтажный самострой нашли в Новосибирске
Больше половины месячной нормы осадков выпало в Иркутске за ночь
Травников пригрозил мусорному оператору расторжением контракта
смотреть все
Алтайский край #Город
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Барнаул останется без фейерверка ко Дню города
Жители Тувы научились плавить железо более 1600 лет назад
Повар из Омска попала в реалити-шоу «Адская кухня»
Новый радиолокатор запустили в аэропорту Абакана
Самое популярное
На финишной прямой: зачем школьникам «Лицей»
Китай потребовал права бесплатной ловли рыбы в российских морях
Цой жив: самые неожиданные каверы
Стало известно место строительства первого «города Шойгу» в Сибири
Обсуждение (0)
Картина дня
Разработан закон о запрете въезда русофобов в Россию
США заключили тайную сделку с талибами
Россия испытает «оружие будущего»
Зеленский анонсировал появление у Украины «большого флота»
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

all busy

По нему виселица плачет, а он еще что-то вякает !

Uynachalnica

Надо обязательно прислушаться к словам столь успешного руководителя, приведшего к краху страну, сеявшую...

paramedic

В стране куча населенных пунктов, где отсутствует какая-либо связь и электричество.А у этих недоумков...

Dima73

работать надо чтобы достойно жить,а не пахать на 2-3х работах чтобы как-то выжить
Sibnet.Ru