Барнаул останется без фейерверка ко Дню города

Фейерверк и уличные концерты отменили в Барнауле ко Дню города из-за сложной ситуации с коронавирусом, сообщила администрация города.

Праздник планируется отметить 11 сентября. Несмотря на отмену главных торжеств, на площадках в микрорайонах проведут ярмарки ремёсел и прикладного творчества, выставки и мастер-классы. Также решено сохранить спортивные состязания, только их проведут с ограниченным количеством участников.

При этом, уточняют «Вести Алтай», пока неизвестно, состоятся ли «Гастрономический фестиваль» и фестиваль национальных культур.