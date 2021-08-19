Разработан закон о запрете въезда русофобов в Россию

Госдума рассмотрит законопроект, запрещающий въезд в Россию русофобам, соответствующий документ подготовлен депутатами «Единой России», сообщил замсекретаря генсовета партии Александр Хинштейн.

Законопроект предусматривает запрет на въезд в Россию иностранцам и лицам без гражданства по нескольким основаниям. В частности, он будет действовать в отношении граждан, которые возбуждают ненависть, вражду, унижают людей по национальному, расовому, религиозному, языковому признаку.

Также в Россию запретят въезд тем, кто распространяет заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы ВОВ и ветеранах, пропагандируют, демонстрируют, изготавливают нацистскую или экстремистскую символику, оскорбляют память защитников Отечества, оскверняют символы воинской славы России.

Хинштейн пояснил, что документ стал ответом на «возмутительные случаи проявления откровенной русофобии на постсоветском пространстве». Изменения планируют внести в закон «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ».