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США заключили тайную сделку с талибами

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Voice of America News

США перед «сдачей» Афганистана провели тайные сепаратные переговоры с представителями запрещенного в России террористического движения «Талибан».

Так, Вашингтон договорился прекратить воздушную поддержку силам безопасности павшего афганского правительства в обмен на неприкосновенность дипломатов и американских военных, передает CBC.

Кроме этого, был установлен крайний срок вывода американских войск из Афганистана — 31 августа. Согласно обнародованной СМИ информации, сделка с талибами была заключена незадолго до захвата Афганистана отрядами этого движения.

При этом США также вели открытые переговоры с талибами. В частности, в столице Катара Дохе стороны договорились о создании переходного правительства. Предполагалось мирное разделение властных полномочий между афганским правительством и боевиками.

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all busy

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Uynachalnica

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В стране куча населенных пунктов, где отсутствует какая-либо связь и электричество.А у этих недоумков...

Dima73

работать надо чтобы достойно жить,а не пахать на 2-3х работах чтобы как-то выжить
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