США заключили тайную сделку с талибами

США перед «сдачей» Афганистана провели тайные сепаратные переговоры с представителями запрещенного в России террористического движения «Талибан».

Так, Вашингтон договорился прекратить воздушную поддержку силам безопасности павшего афганского правительства в обмен на неприкосновенность дипломатов и американских военных, передает CBC.

Кроме этого, был установлен крайний срок вывода американских войск из Афганистана — 31 августа. Согласно обнародованной СМИ информации, сделка с талибами была заключена незадолго до захвата Афганистана отрядами этого движения.

При этом США также вели открытые переговоры с талибами. В частности, в столице Катара Дохе стороны договорились о создании переходного правительства. Предполагалось мирное разделение властных полномочий между афганским правительством и боевиками.