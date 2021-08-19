Повар из Омска попала в реалити-шоу «Адская кухня»

Повар из Омска 32-летняя Елена Петрохалкина будет бороться за миллион в реалити-шоу «Адская кухня» с Константином Ивлевым, сообщила пресс-служба канала «Пятница!»

Елена Петрохалкина — профессиональный повар. Она считает себя Константином Ивлевым, но только в юбке. Ее боятся все омские рестораторы, называя местным «ревизорро». Проводит собственные кулинарные мастер-классы.

На протяжении нескольких месяцев всех поваров-новобранцев «Адской кухни» ждут сложнейшие испытания от шефа Константина Ивлева. Они будут включать не только кулинарные задания, но и проверку на стрессоустойчивость и твердость характера.

Участникам шоу предстоит показать на всю страну свои кулинарные таланты, а также умение работать в команде, а главное – держать себя в руках в стрессовых условиях.

Конкуренцию омичке составят как повара-любители, так и профессионалы. В новом сезоне «Адской кухни» примут участие финалистка испанского «МастерШефа», повар мишленовского ресторана, профессиональный кулинар из Финляндии и другие. Кроме того, в новый сезон «Адской кухни» за победой придет звездный участник. Пока его имя держится в секрете.

Премьера реалити-шоу «Адская кухня» состоялась 18 августа на канале «Пятница!» и будет выходит каждую среду в 19.00.