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УАЗ анонсировал новый автомобиль

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/uazrussia

Ульяновский автомобильный завод представит новую модель 5 сентября в Подмосковье, сообщается в официальном аккаунте компании в соцсети «ВКонтакте».

Новый автомобиль будет представлен в рамках празднования 80-летия со дня основания завода. О какой машине идет речь, не сообщается. Все подробности объявят во время презентации.

Члены сообщества высказали предположения, что это будет новый «Патриот» или «Профи» с большей грузоподъемность.

УАЗ был создан в 1941 году, когда в Ульяновск эвакуировали мощности автозавода ЗИС. Здесь выпускали грузовики ЗИС-5И, ГАЗ-ММ, ГАЗ-АА, а также внедорожник ГАЗ-69. Сейчас здесь производят полноприводные автомобили: внедорожники, легкие грузовики и микроавтобусы.

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работать надо чтобы достойно жить,а не пахать на 2-3х работах чтобы как-то выжить
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