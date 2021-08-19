УАЗ анонсировал новый автомобиль

Ульяновский автомобильный завод представит новую модель 5 сентября в Подмосковье, сообщается в официальном аккаунте компании в соцсети «ВКонтакте».

Новый автомобиль будет представлен в рамках празднования 80-летия со дня основания завода. О какой машине идет речь, не сообщается. Все подробности объявят во время презентации.

Члены сообщества высказали предположения, что это будет новый «Патриот» или «Профи» с большей грузоподъемность.

УАЗ был создан в 1941 году, когда в Ульяновск эвакуировали мощности автозавода ЗИС. Здесь выпускали грузовики ЗИС-5И, ГАЗ-ММ, ГАЗ-АА, а также внедорожник ГАЗ-69. Сейчас здесь производят полноприводные автомобили: внедорожники, легкие грузовики и микроавтобусы.