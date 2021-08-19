УАЗ анонсировал новый автомобиль

Ульяновский автомобильный завод представит новую модель 5 сентября в Подмосковье, сообщается в официальном аккаунте компании в соцсети «ВКонтакте».
Новый автомобиль будет представлен в рамках празднования 80-летия со дня основания завода. О какой машине идет речь, не сообщается. Все подробности объявят во время презентации.
Члены сообщества высказали предположения, что это будет новый «Патриот» или «Профи» с большей грузоподъемность.
УАЗ был создан в 1941 году, когда в Ульяновск эвакуировали мощности автозавода ЗИС. Здесь выпускали грузовики ЗИС-5И, ГАЗ-ММ, ГАЗ-АА, а также внедорожник ГАЗ-69. Сейчас здесь производят полноприводные автомобили: внедорожники, легкие грузовики и микроавтобусы.
all busyПо нему виселица плачет, а он еще что-то вякает !
UynachalnicaНадо обязательно прислушаться к словам столь успешного руководителя, приведшего к краху страну, сеявшую...
paramedicВ стране куча населенных пунктов, где отсутствует какая-либо связь и электричество.А у этих недоумков...
Dima73работать надо чтобы достойно жить,а не пахать на 2-3х работах чтобы как-то выжить