Режиссер Дени Вильнев назвал пандемию врагом кино

Режиссер «Дюны» Дени Вильнев выступил против выпуска фильма на HBO Max одновременно с кинотеатральной премьерой.

«Прежде всего, враг кино — пандемия. Киноиндустрия сейчас находится под огромным давлением. Честно говоря, просмотр "Дюны" на телевизоре можно сравнить с катанием на скоростном катере по ванной. Это смешно. Это фильм, снятый как дань уважения опыту работы на большом экране», — сказал Вильнев GamesRadar+.

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Телесеть HBO, занимающаяся производством «Дюны», приняла решение выпускать крупные премьеры одновременно на HBO Max и в кинотеатрах. Такое решение возмутило многих режиссеров и актеров, гонорар которых в основном зависит от театрального проката.

Сюжет фильма «Дюна» основывается на одноименном романе Фрэнка Герберта. По сюжету одаренный молодой человек Пол Атрейдес отправляется на самую опасную планету во Вселенной, чтобы обеспечить будущее человечества.

На планете Арракис нет ничего, кроме песка, палящего солнца, гигантских чудовищ. Но есть невероятно ценный ресурс — меланж. Он становится основной причиной межгалактических конфликтов. В результате захвата власти Пол вынужден бежать и скрываться, и это становится началом его эпического путешествия.