Биологи впервые вырастили в пробирке глазастый «мини-мозг»

Немецкие ученые вырастили из стволовых клеток зачаток мозга с глазными пузырями, которые начали развиваться аналогично глазам животных.

Исследователи смогли вырастить «мини-мозг» с зачатками глаз — примерно за два месяца в них появились разные типы клеток сетчатки, ткани хрусталика и роговицы. Глазные пузыри наладили нервную связь с мозгом и стали реагировать на свет с разной интенсивностью, пишет Cell.

Ученые уже давно занимаются выращиванием органоидов головного мозга, для этого стволовые клетки помещают в специальную среду, где они дифференцируются и образуют заготовку размером с горошину. Но мини-мозг с зачатками зрения получен впервые.

Специалисты отмечают, что такие «мини-мозги» можно использовать для изучения болезней развития и тестирования лекарств, так как органоид развивается аналогично настоящему мозгу человеческих эмбрионов с глазами.

Ранее ученые Института цитологии и генетики СО РАН смогли воссоздать кору головного мозга в «пробирке», эксперимент должен помочь выявить ген, отвечающий за возникновение умственной отсталости у детей.