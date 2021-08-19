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Биологи впервые вырастили в пробирке глазастый «мини-мозг»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Университетской клиники Дюссельдорфа

Немецкие ученые вырастили из стволовых клеток зачаток мозга с глазными пузырями, которые начали развиваться аналогично глазам животных.

Исследователи смогли вырастить «мини-мозг» с зачатками глаз — примерно за два месяца в них появились разные типы клеток сетчатки, ткани хрусталика и роговицы. Глазные пузыри наладили нервную связь с мозгом и стали реагировать на свет с разной интенсивностью, пишет Cell.

Ученые уже давно занимаются выращиванием органоидов головного мозга, для этого стволовые клетки помещают в специальную среду, где они дифференцируются и образуют заготовку размером с горошину. Но мини-мозг с зачатками зрения получен впервые.

Специалисты отмечают, что такие «мини-мозги» можно использовать для изучения болезней развития и тестирования лекарств, так как органоид развивается аналогично настоящему мозгу человеческих эмбрионов с глазами.

Ранее ученые Института цитологии и генетики СО РАН смогли воссоздать кору головного мозга в «пробирке», эксперимент должен помочь выявить ген, отвечающий за возникновение умственной отсталости у детей.

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