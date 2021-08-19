Один из заводов АвтоВАЗа остановят на неделю

АвтоВАЗ на неделю полностью приостановит производство автомобилей на заводе в Тольятти из-за дефицита электронных компонентов, сообщила компания.

С конвейера на заводе в Тольятти сходят Lada Granta, Xray, Largus и Niva, а также модели Renault Logan. За лето он шесть раз приостанавливал выпуск ряда моделей из-за нехватки автоэлектроники.

«Из-за продолжающейся нехватки поставок электронных компонентов Bosch все три линии по производству автомобилей завода в Тольятти будут остановлены на протяжении всей недели», — отмечается в сообщении.

Завод не будет работать неделю с 23 августа. Три дня простоя будут объявлены днями отпуска, перенесенными с декабря, а остальные оплачены в размере 2/3 от средней заработной платы. График работы с 30 августа пока не известен.

Завод «Lada Ижевск», использующий для сборки Lada Vesta иные компоненты, продолжит работать в нормальном режиме.