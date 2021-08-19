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Один из заводов АвтоВАЗа остановят на неделю

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © АвтоВАЗ

АвтоВАЗ на неделю полностью приостановит производство автомобилей на заводе в Тольятти из-за дефицита электронных компонентов, сообщила компания.

С конвейера на заводе в Тольятти сходят Lada Granta, Xray, Largus и Niva, а также модели Renault Logan. За лето он шесть раз приостанавливал выпуск ряда моделей из-за нехватки автоэлектроники.

«Из-за продолжающейся нехватки поставок электронных компонентов Bosch все три линии по производству автомобилей завода в Тольятти будут остановлены на протяжении всей недели», — отмечается в сообщении.

Завод не будет работать неделю с 23 августа. Три дня простоя будут объявлены днями отпуска, перенесенными с декабря, а остальные оплачены в размере 2/3 от средней заработной платы. График работы с 30 августа пока не известен.

Завод «Lada Ижевск», использующий для сборки Lada Vesta иные компоненты, продолжит работать в нормальном режиме.

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Авто #Автопром #Промзона
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Топ комментариев

all busy

По нему виселица плачет, а он еще что-то вякает !

Uynachalnica

Надо обязательно прислушаться к словам столь успешного руководителя, приведшего к краху страну, сеявшую...

paramedic

В стране куча населенных пунктов, где отсутствует какая-либо связь и электричество.А у этих недоумков...

Dima73

работать надо чтобы достойно жить,а не пахать на 2-3х работах чтобы как-то выжить
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