НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Финальный трейлер фильма «Вечные» от Marvel появился в Сети

Источник:
Sibnet.ru
397 0
Фото: © кадр из видео

Фильм «Вечные» с Анджелиной Джоли в главной роли выйдет в прокат 4 ноября. Финальный трейлер появился в Сети.

Вечные — бессмертные люди с суперсилой, которых создали космические боги Целестиалы. Более 7 тысяч лет Вечные тайно жили на Земле и защищали человечество от злых суперлюдей Девиантов. Вечные не участвовали в борьбе с Таносом и в других войнах, потому что им запретили вмешиваться в ситуации, в которых не замешаны Девианты.

На замену Мстителям пришли воительница Тена (Анджелина Джоли), летающий лидер вечных Икарис (Ричард Мэдден), Серси (Джемма Чан) и целительница Аджак (Сальма Хайек). По сюжету возвращение населения после действий Таноса высвободило смертоносную энергию. У Вечных есть семь дней, чтобы найти других людей с суперсилой и предотвратить конец света.

Фильм «Вечные» — первый в коллекции Marvel кинокомикса от оскароносного режиссера, китаянки Хлои Чжао («Земля кочевников»). Российская премьера запланирована на 4 ноября.

Еще по теме
Режиссер Дени Вильнев назвал пандемию врагом кино
Морган Фримен снимется в детективном боевике «Мути»
Вышел трейлер второго сезона «Проекта "Анна Николаевна"»
Создатели «Форсажа» сообщили дату выхода 10 части
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Барнаул останется без фейерверка ко Дню города
Жители Тувы научились плавить железо более 1600 лет назад
Повар из Омска попала в реалити-шоу «Адская кухня»
Новый радиолокатор запустили в аэропорту Абакана
Самое популярное
На финишной прямой: зачем школьникам «Лицей»
Китай потребовал права бесплатной ловли рыбы в российских морях
Цой жив: самые неожиданные каверы
Стало известно место строительства первого «города Шойгу» в Сибири
Обсуждение (0)
Картина дня
Разработан закон о запрете въезда русофобов в Россию
США заключили тайную сделку с талибами
Россия испытает «оружие будущего»
Зеленский анонсировал появление у Украины «большого флота»
О самом главном
Брачный контракт: как составить и кому пригодится
Онлайн-знакомства: топ мобильных приложений
Эксперты назвали самые безопасные презервативы
На языке кошек: как понять питомца
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Все статьи
Топ комментариев

all busy

По нему виселица плачет, а он еще что-то вякает !

Uynachalnica

Надо обязательно прислушаться к словам столь успешного руководителя, приведшего к краху страну, сеявшую...

paramedic

В стране куча населенных пунктов, где отсутствует какая-либо связь и электричество.А у этих недоумков...

Dima73

работать надо чтобы достойно жить,а не пахать на 2-3х работах чтобы как-то выжить
Sibnet.Ru