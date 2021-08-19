Финальный трейлер фильма «Вечные» от Marvel появился в Сети

Фильм «Вечные» с Анджелиной Джоли в главной роли выйдет в прокат 4 ноября. Финальный трейлер появился в Сети.

Вечные — бессмертные люди с суперсилой, которых создали космические боги Целестиалы. Более 7 тысяч лет Вечные тайно жили на Земле и защищали человечество от злых суперлюдей Девиантов. Вечные не участвовали в борьбе с Таносом и в других войнах, потому что им запретили вмешиваться в ситуации, в которых не замешаны Девианты.

На замену Мстителям пришли воительница Тена (Анджелина Джоли), летающий лидер вечных Икарис (Ричард Мэдден), Серси (Джемма Чан) и целительница Аджак (Сальма Хайек). По сюжету возвращение населения после действий Таноса высвободило смертоносную энергию. У Вечных есть семь дней, чтобы найти других людей с суперсилой и предотвратить конец света.

Фильм «Вечные» — первый в коллекции Marvel кинокомикса от оскароносного режиссера, китаянки Хлои Чжао («Земля кочевников»). Российская премьера запланирована на 4 ноября.