Навестившего Анжеро-Судженск медведя выгнали домой

Полицейские и охотоведы вернули в лес медведя, пришедшего в один из районов Анжеро-Судженска в четверг, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Местные жители позвонили в полицию около 06.00 (02.00 мск). Они заметили медведя рядом с домами. Прибывший экипаж ГИБДД обнаружил зверя рядом с мусорным контейнером, куда косолапый пытался забраться в поисках еды.

Полицейские оцепили территорию, а затем вместе с сотрудниками администрации городского округа и специалистами департамента охраны животного мира провели «необходимые мероприятия, чтобы вернуть дикое животное в привычную среду обитания».

В результате медведь покинул черту города и вернулся в лес. Вреда местным жителям и имущества не причинено.

С весны на улицах и вблизи городов Кемеровской области замечают различных диких животных: лис, медведей, лосей. Выход животных из леса объясняют несанкционированными свалками бытового мусора и отходов пищи в лесах, а также неконтролируемым содержанием и выпасом домашних животных и бродячими собаками.