Зеленский анонсировал появление у Украины «большого флота»

Украина реализует к 2035 году крупную программу развития военно-морского флота, заявил президент Украины Владимир Зеленский, интервью главы государства опубликовано на сайте главы государства.

«Что касается нашего военно-морского флота — сейчас у нас есть три этапа. К 2035 году — строительство большого флота. Первый этап мы будем видеть в реальности — он точно будет до 2024 года. Второй этап укладывается до 2030 года, третий — до 2035 года», — сказал он.

Зеленский уточнил, что сейчас на Украине формируют инфраструктуру для создания военно-морского флота. В первую очередь речь идет о малых подводных лодках, корветах и военных катерах. Также планируется развитие военно-морских баз.

В частности, первой построят военно-морскую базу в Бердянске, этот проект поддерживают Великобритания, Евросоюз и США. Зеленский отметил, что намерен обсудить вопрос о развитии военно-морских сил страны на предстоящей встрече с президентом США Джо Байденом.

По словам Зеленского, для «освобождения» Крыма необходимо разблокировать побережья Азовского и Черного морей. Сейчас Украина наращивает присутствие флота государств-членов НАТО в акватории этих морей.