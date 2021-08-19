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Зеленский анонсировал появление у Украины «большого флота»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Ministry of Defense of Ukraine

Украина реализует к 2035 году крупную программу развития военно-морского флота, заявил президент Украины Владимир Зеленский, интервью главы государства опубликовано на сайте главы государства.

«Что касается нашего военно-морского флота — сейчас у нас есть три этапа. К 2035 году — строительство большого флота. Первый этап мы будем видеть в реальности — он точно будет до 2024 года. Второй этап укладывается до 2030 года, третий — до 2035 года», — сказал он.

Зеленский уточнил, что сейчас на Украине формируют инфраструктуру для создания военно-морского флота. В первую очередь речь идет о малых подводных лодках, корветах и военных катерах. Также планируется развитие военно-морских баз.

В частности, первой построят военно-морскую базу в Бердянске, этот проект поддерживают Великобритания, Евросоюз и США. Зеленский отметил, что намерен обсудить вопрос о развитии военно-морских сил страны на предстоящей встрече с президентом США Джо Байденом.

По словам Зеленского, для «освобождения» Крыма необходимо разблокировать побережья Азовского и Черного морей. Сейчас Украина наращивает присутствие флота государств-членов НАТО в акватории этих морей.

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Политика #Мир #Армия
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all busy

По нему виселица плачет, а он еще что-то вякает !

Uynachalnica

Надо обязательно прислушаться к словам столь успешного руководителя, приведшего к краху страну, сеявшую...

paramedic

В стране куча населенных пунктов, где отсутствует какая-либо связь и электричество.А у этих недоумков...

Dima73

работать надо чтобы достойно жить,а не пахать на 2-3х работах чтобы как-то выжить
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