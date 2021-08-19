Новосибирский силач протащил Як-40 весом 18 тонн. ВИДЕО

Новосибирский бодибилдер Михаил Курицкий в четверг протащил 18-тонный самолет Як-40 на 80-летнем юбилее научно-исследовательского и испытательного центра авиационной и космической отраслей России — СибНИА.

Курицкий уже сдвигал 20-тонную фуру Scania, но у самолета другая тяга. поэтому сдвинуть его гораздо сложнее.

Сначала независимому гостю праздника — школьнику предложили удостовериться, что самолет стоит на ровной поверхности, по уровню, а не под уклоном. Мальчик это подтвердил. Курицкий, прицепив к себе трос, попытался сдвинуть самолет с места. У него не вышло.

Затем он пошел на вторую попытку, попросив активной поддержки у зрителей. Под аплодисменты и крики зрителей, Курицкий сдвинул самолет и протащил его несколько метров. Дети сразу побежали к силачу фотографировать и восторженно просить поднять их тоже.

Як-40 — советский пассажирский самолет, разработанный в 1960-е годы. Позиционировался как самолет для местных авиалиний, вмещает до 40 пассажиров. СибНИА модернизировало советский Як-40, сделав ему композитное крыло, а три двигателя заменив на два американских Honeywell.