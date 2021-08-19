Власти Приангарья сняли режим ЧС в регионе

Правительство Иркутской области сняло режим ЧС, который вводили из-за бушующих лесных пожаров. Почти все очаги огня в регионе потушили или локализовали, сообщила пресс-служба правительства Приангарья.

За минувшие стуки ликвидировано четыре лесных пожара. Продолжают действовать 11 лесных пожаров в Катангском районе, восемь из них локализованы, то есть огонь дальше распространятся не будет.

«Динамика тушения пожаров в регионе хорошая, ситуация находится под контролем, в случае необходимости на более сложные участки мы можем перебросить дополнительные силы и средства»,— прокомментировал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

С начала пожароопасного периода в Иркутской области было зарегистрировано 527 лесных пожаров. В начале августа в регионе ввели власти режим ЧС и запросили помощи в тушении пожаров у Минобороны РФ.