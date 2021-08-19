НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Промзона #Транспорт и дороги #Авиа #Туризм #Гео #ЧП

Власти Приангарья сняли режим ЧС в регионе

Источник:
Sibnet.ru
163 0
Пожарные в лесу Иркутской области
Фото: © пресс-служба правительства Иркутской области

Правительство Иркутской области сняло режим ЧС, который вводили из-за бушующих лесных пожаров. Почти все очаги огня в регионе потушили или локализовали, сообщила пресс-служба правительства Приангарья.

За минувшие стуки ликвидировано четыре лесных пожара. Продолжают действовать 11 лесных пожаров в Катангском районе, восемь из них локализованы, то есть огонь дальше распространятся не будет.

«Динамика тушения пожаров в регионе хорошая, ситуация находится под контролем, в случае необходимости на более сложные участки мы можем перебросить дополнительные силы и средства»,— прокомментировал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

С начала пожароопасного периода в Иркутской области было зарегистрировано 527 лесных пожаров. В начале августа в регионе ввели власти режим ЧС и запросили помощи в тушении пожаров у Минобороны РФ.

Еще по теме
Пещеры Сибири вошли в топ-7 самых впечатляющих в стране
Шойгу предрек скорую гибель человечества
Дожди вернутся в Бурятию
Лето порадует новосибирцев теплом
смотреть все
Иркутск #Гео
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Новосибирский силач протащил Як-40 весом 18 тонн. ВИДЕО
Власти Приангарья сняли режим ЧС в регионе
Спасатели нашли тело красноярского депутата на вулкане Камчатки
Герб Барнаула станет другим
Самое популярное
На финишной прямой: зачем школьникам «Лицей»
Китай потребовал права бесплатной ловли рыбы в российских морях
Цой жив: самые неожиданные каверы
Стало известно место строительства первого «города Шойгу» в Сибири
Обсуждение (0)
О самом главном
Брачный контракт: как составить и кому пригодится
Онлайн-знакомства: топ мобильных приложений
Эксперты назвали самые безопасные презервативы
На языке кошек: как понять питомца
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
56
Падение Афганистана: боевики за сутки захватили власть
45
Талибы посчитали войну в Афганистане законченной
44
Китай потребовал права бесплатной ловли рыбы в российских морях
33
Стало известно место строительства первого «города Шойгу» в Сибири
26
Талибы объявили о контроле над всем Афганистаном
Sibnet.Ru