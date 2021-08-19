Бритни Спирс опубликовала серию пикантных фотографий

Певица Бритни Спирс выложила в Instagram несколько постов с однотипными пикантными фотографиями, а затем объяснила свои действия.

На опубликованных снимках Спирс обнажилась топлес. Грудь она прикрывает руками, но фото все равно выглядят достаточно откровенными.

По словам певицы, таким способом она пытается просветиться. Она считает, что, раз родилась без одежды, то сейчас, фотографируя себя обнаженной, становится чище перед миром.

«Я женщина. Красивая, чуткая женщина, которой нужно посмотреть на себя в чистом виде! Нет, я не собираюсь делать фотографии топлес до конца своей жизни, потому что это наскучит, но это чертовски помогает, когда тебе нужно быть просветленным», — написала Бритни Спирс в Instagram.

В этом году Бритни Спирс пережила серьезный стресс после выхода документального фильма про нее и освободилась от опеки отца, что далось ей мучительно тяжело.