Вышел трейлер второго сезона «Проекта "Анна Николаевна"»

Новый трейлер второго сезона сериала «Проект "Анна Николаевна"» появился в Сети и объяснил воскрешение героини.

В финале первого сезона полицейский-андроид Анна Королькевич была уничтожена. Но во втором сезоне героиня возвращается в отдел полиции.

«Я человек. Я прототип того самого андроида, который был у вас в городке», — говорит Анна Николаевна в трейлере.

В новых сериях полицейские из провинциального городка отправятся покорять Москву, куда переводят начальника отдела Виктора Галузо. Вместе с ним в столицу переезжает и его команда — оперативники Слава Ляпин и Сережа Мокрый. Вместе с ними за расследование дел берется настоящая, живая Анна Николаевна Королькевич.

Новые серии второго сезона сериала «Проекта "Анна Николаевна"» выйдут с 16 сентября на КиноПоиске HD.