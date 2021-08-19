Вышел трейлер второго сезона «Проекта "Анна Николаевна"»

Новый трейлер второго сезона сериала «Проект "Анна
Николаевна"» появился в Сети и объяснил воскрешение героини.
В финале первого сезона полицейский-андроид Анна Королькевич
была уничтожена. Но во втором сезоне героиня возвращается в отдел полиции.
«Я человек. Я прототип того самого андроида, который был у
вас в городке», — говорит Анна Николаевна в трейлере.
В новых сериях полицейские из провинциального городка
отправятся покорять Москву, куда переводят начальника отдела Виктора Галузо.
Вместе с ним в столицу переезжает и его команда — оперативники Слава Ляпин и
Сережа Мокрый. Вместе с ними за расследование дел берется настоящая, живая Анна
Николаевна Королькевич.
Новые серии второго сезона сериала «Проекта "Анна Николаевна"» выйдут с 16 сентября на КиноПоиске HD.