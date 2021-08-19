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Вышел трейлер второго сезона «Проекта "Анна Николаевна"»

Источник:
Sibnet.ru
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Новый трейлер второго сезона сериала «Проект "Анна Николаевна"» появился в Сети и объяснил воскрешение героини.

В финале первого сезона полицейский-андроид Анна Королькевич была уничтожена. Но во втором сезоне героиня возвращается в отдел полиции.

«Я человек. Я прототип того самого андроида, который был у вас в городке», — говорит Анна Николаевна в трейлере.

В новых сериях полицейские из провинциального городка отправятся покорять Москву, куда переводят начальника отдела Виктора Галузо. Вместе с ним в столицу переезжает и его команда — оперативники Слава Ляпин и Сережа Мокрый. Вместе с ними за расследование дел берется настоящая, живая Анна Николаевна Королькевич.

Новые серии второго сезона сериала «Проекта "Анна Николаевна"» выйдут с 16 сентября на КиноПоиске HD.

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Dima73

работать надо чтобы достойно жить,а не пахать на 2-3х работах чтобы как-то выжить
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