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Спасатели нашли тело красноярского депутата на вулкане Камчатки

Источник:
Sibnet.ru
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Спасательный вертолет во время поисковой операции на Камчатке
Фото: © ГУ МЧС по Камчатскому краю

Спасатели подняли тело депутата горсовета Железногорска Красноярского края Андрея Закалина на территории Ключевского вулкана на Камчатке, который сорвался с ледника, сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Камчатскому краю.

Во вторник спасатели получили сообщение от одного из туристов из зарегестрированной группы из 12 человек, которая отправилась для восхождения на Ключевской вулкан. Турист сообщил, что два человека при спуске с ледника отступились и упали со склона — 46-летний Закалин и 35-летний Александр Филяев.

Вице-спикер Заксобрания Красноярского края Алексей Кулеш сообщил в своем телеграм-канале, что спасатели нашли их тела в четверг.

«Тела погибших на склоне вулкана Ключевская сопка обнаружены. В настоящее время решается вопрос по применению авиации (вертолет МИ-8) для доставки тел погибших в город Петропавловск-Камчатский и дальнейшего опознания», — написал он.

Одно тело было обнаружено на высоте 3,5 тысячи метров, второе — на высоте 3,56 тысячи метров, пишет «Интерфакс» со ссылкой на ГУ МЧС по Камчатскому краю. Спасатели продолжили восхождение на вулкан к месту происшествия.

Закалин родился в 1975 году. Окончил Восточно-Сибирский институт МВД России. В 2021 году занимал должность генерального директора в ООО «Мегаполис». В сентябре 2020 года был избран депутат горсовет Железногорска от партии «Справедливая Россия».

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Красноярск #Происшествия #Местная власть #ЧП
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