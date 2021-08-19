НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Туризм #Гео #ЧП

Пещеры Сибири вошли в топ-7 самых впечатляющих в стране

Источник:
Sibnet.ru
428 0
Фото: Cheburgenator / CC BY-SA 4.0

Знаменитая Денисова пещера в Алтайском крае и Кашкулакская пещера в Хакасии вошли в число семи наиболее впечатляющих пещер России.

Рейтинг подготовил интернет-ресурс для путешественников Федерального агентства по туризму Russia Travel.

По одной из версий пещеру в Алтайском крае назвали в честь старца-аскета Дионисия, который жил в ней в конце XVIII века. В 1977 году группа археологов нашла здесь уникальный скелет — он не принадлежал ни одному из известных на тот момент подвидов древних людей, и его назвали денисовским человеком.

У пещеры есть несколько ответвлений. В одном из них обнаружили устроенный денисовцами склад для костей убитых животных, в другом — хранилище ритуальных украшений. Денисовская пещера считается памятником археологии, сопоставимым по значимости с пирамидами Египта, напоминает портал.

Кашкулакская пещера в Хакасии известна как священное место для шаманов, которые проводили здесь культовые обряды. Пещера усыпана костями животных, которых приносили в жертву, а стены покрыты копотью от костров. Шаманы поклонялись сталагмиту пещеры, который считали символом продолжения рода и плодородия.

При этом уточняется, что у местных жителей есть поверье, что пещера проклята, и посещать ее опасно — многим при ее посещении становится не по себе. Месту даже дали устрашающее прозвище — «Пещера черного дьявола». Однако ученые утверждают, что бояться нечего — в пещере происходят колебания магнитного поля, и многие люди чувствуют беспокойство и видят галлюцинации.

Другие пещеры

В рейтинг также вошли пещерный город Эски-Кермен в Крыму, первое упоминание о котором появилось в VI веке, Воронцовская пещера в Сочи – крупнейшая система пещер на Кавказе, входит в десятку самых длинных в России, Шульган-Таш или Капова пещера в Башкирии известна во всем мире своими наскальными рисунками эпохи палеолита. Возраст рисунков насчитывает более 15 тысяч лет. Это третья в мире пещера с такими древними изображениями, две другие находятся во Франции и Испании.

Также в списке Красная пещера, или Кизил-Коба в Крыму. Она существует на планете уже более 2,5 миллионов лет. Подземелья уходят на много уровней вниз, и на сегодняшний день ученые исследовали только 26 км пещеры.

Кунгурская пещера на Урале похожа на подземный дворец Снежной королевы — купольные своды покрыты узорчатыми слоями льда и инея. По оценкам ученых, ледяным наслоениям более 12 тысяч лет.

Еще по теме
Власти Приангарья сняли режим ЧС в регионе
Шойгу предрек скорую гибель человечества
Дожди вернутся в Бурятию
Лето порадует новосибирцев теплом
смотреть все
Алтайский край #Гео #Туризм
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Новосибирский силач протащил Як-40 весом 18 тонн. ВИДЕО
Власти Приангарья сняли режим ЧС в регионе
Спасатели нашли тело красноярского депутата на вулкане Камчатки
Герб Барнаула станет другим
Самое популярное
На финишной прямой: зачем школьникам «Лицей»
Китай потребовал права бесплатной ловли рыбы в российских морях
Цой жив: самые неожиданные каверы
Стало известно место строительства первого «города Шойгу» в Сибири
Обсуждение (0)
О самом главном
Брачный контракт: как составить и кому пригодится
Онлайн-знакомства: топ мобильных приложений
Эксперты назвали самые безопасные презервативы
На языке кошек: как понять питомца
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
56
Падение Афганистана: боевики за сутки захватили власть
45
Талибы посчитали войну в Афганистане законченной
44
Китай потребовал права бесплатной ловли рыбы в российских морях
33
Стало известно место строительства первого «города Шойгу» в Сибири
26
Талибы объявили о контроле над всем Афганистаном
Sibnet.Ru