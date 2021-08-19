Пещеры Сибири вошли в топ-7 самых впечатляющих в стране

Знаменитая Денисова пещера в Алтайском крае и Кашкулакская пещера в Хакасии вошли в число семи наиболее впечатляющих пещер России.

Рейтинг подготовил интернет-ресурс для путешественников Федерального агентства по туризму Russia Travel.

По одной из версий пещеру в Алтайском крае назвали в честь старца-аскета Дионисия, который жил в ней в конце XVIII века. В 1977 году группа археологов нашла здесь уникальный скелет — он не принадлежал ни одному из известных на тот момент подвидов древних людей, и его назвали денисовским человеком.

У пещеры есть несколько ответвлений. В одном из них обнаружили устроенный денисовцами склад для костей убитых животных, в другом — хранилище ритуальных украшений. Денисовская пещера считается памятником археологии, сопоставимым по значимости с пирамидами Египта, напоминает портал.

Кашкулакская пещера в Хакасии известна как священное место для шаманов, которые проводили здесь культовые обряды. Пещера усыпана костями животных, которых приносили в жертву, а стены покрыты копотью от костров. Шаманы поклонялись сталагмиту пещеры, который считали символом продолжения рода и плодородия.

При этом уточняется, что у местных жителей есть поверье, что пещера проклята, и посещать ее опасно — многим при ее посещении становится не по себе. Месту даже дали устрашающее прозвище — «Пещера черного дьявола». Однако ученые утверждают, что бояться нечего — в пещере происходят колебания магнитного поля, и многие люди чувствуют беспокойство и видят галлюцинации.

Другие пещеры

В рейтинг также вошли пещерный город Эски-Кермен в Крыму, первое упоминание о котором появилось в VI веке, Воронцовская пещера в Сочи – крупнейшая система пещер на Кавказе, входит в десятку самых длинных в России, Шульган-Таш или Капова пещера в Башкирии известна во всем мире своими наскальными рисунками эпохи палеолита. Возраст рисунков насчитывает более 15 тысяч лет. Это третья в мире пещера с такими древними изображениями, две другие находятся во Франции и Испании.

Также в списке Красная пещера, или Кизил-Коба в Крыму. Она существует на планете уже более 2,5 миллионов лет. Подземелья уходят на много уровней вниз, и на сегодняшний день ученые исследовали только 26 км пещеры.

Кунгурская пещера на Урале похожа на подземный дворец Снежной королевы — купольные своды покрыты узорчатыми слоями льда и инея. По оценкам ученых, ледяным наслоениям более 12 тысяч лет.