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Земфира обвинила COVID в уничтожении профессии артиста

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © zemfiralive, instagram.com/zemfiralive

Певица Земфира жестко высказалась о ситуации с концертами и фестивалями из-за пандемии, она считает, что ее профессия уничтожена.

«Пандемия жестко ударила по всем, но мою профессию она просто уничтожила. Честно признаться, я больше ничего не хочу ни концертов, ничего. И потерянные билеты ничто в сравнении с потерянной профессией», — написала Земфира в сториз Instagram.

Негодование певицы вызвала отмена фестиваля в Испании. Взамен Земфире предложили выступить онлайн, но она возмутилось тем, что оплачивать площадку, звук, свет и прочее в итоге должна она.

Артистку также разозлило то, что все ее планы по выступлениям рушатся. Например, в этом году у нее было запланировано выступление с новой программой, но пока его судьба неизвестна. «Наверное, я отчаялась», — написала Земфира.

В этом году у Земфира после восьмилетнего перерыва выпустила альбом «Бордерлайн», который получил противоречивые отзывы из-за своей мрачности и непохожести на предыдущие работы. 28 июля ку нее вышел мини-альбом «Ах» более светлый и позитивный.

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Топ комментариев

all busy

По нему виселица плачет, а он еще что-то вякает !

Uynachalnica

Надо обязательно прислушаться к словам столь успешного руководителя, приведшего к краху страну, сеявшую...

paramedic

В стране куча населенных пунктов, где отсутствует какая-либо связь и электричество.А у этих недоумков...

Dima73

работать надо чтобы достойно жить,а не пахать на 2-3х работах чтобы как-то выжить
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