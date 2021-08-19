Создатели «Форсажа» сообщили дату выхода 10 части

«Форсаж-10» выпустят в кинотеатрах 7 апреля 2023 года, съемки проекта начнутся в начале 2022 года. Предполагается, что 10 часть будет состоять из двух фильмов.

Дату премьеры «Форсажа» сообщило издание Entertainment Weekly. Также известно, что режиссером финальной главы франшизы останется Джастин Лин, который снял четыре предыдущие серии.

К своим ролям, не считая Вина Дизеля, вернутся Мишель Родригес, Тайриз Гибсон, Сун Кан, Лудакрис и Джордана Брюстер. При этом в фильме также может появится Джейсон Стетхем, а вот Дуэйн Джонсон от участия в картине отказался.

Ранее сообщалось, что десятая часть «Форсажа» станет финалом проекта, но поскоку героям еще многое нужно рассказать, то ленту разобьют на две серии. Вин Дизель даже заговаривал о возвращении в проект героя погибшего Пола Уокера — Брайона О'Конера. Его может сыграть один из братьев актера, внешне очень схожий с Уокером.

«Форсаж 9» вышел в прокат 19 мая, хотя релиз был назначен на 2020 год. Его перенесли из-за пандемии. В девятой части Доминик встречается с братом, который становится главным антагонистом. В финале главный герой намекает на возвращение в семью кого-то из знакомых персонажей.