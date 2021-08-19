Археологи соберут уникальные данные по древней Байкальской Сибири

Археологи соберут уникальную базу больших объемов данных по каменному веку в Байкальской Сибири, это поможет исследователям изучить теории о заселении Северной Америки и Японского архипелага, сообщила пресс-служба Иркутского госуниверситета (ИГУ).

«Создание систематической базы археологических данных по палеолиту и мезолиту Прибайкалья позволит использовать информацию в исследованиях не только ограниченному кругу ученых, но и многим другим специалистам», — сообщил руководитель проекта, профессора отдела антропологии Университета Альберты Анджей Витольд Вебер.

По мнению ученых, Байкальская Сибирь в древности могла быть ядром формирования народов, которые позже заселили Северную Америку и Японский архипелаг. Но подтверждения этому сейчас найти сложно из-за постепенного исчезновения данных по Байкальской Сибири из различных археологических построений и сводок.

И это несмотря на то, что территория региона обладает огромным потенциалом в виде геоархеологических объектов. Лаборатория по сбору данных по древней Байкальской Сибири поможет объединить всю имеющуюся и будущую информацию для дальнейшего изучения.