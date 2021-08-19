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Дела Навального
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

МИД России назвал дело Навального «спланированной провокацией»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Инцидент с блогером Алексеем Навальным был спланированной Западом провокацией, направленной на дискредитацию России, говорится в заявлении МИД РФ.

МИД опубликовал заявление по случаю годовщины «дела Навального». «Против нашей страны была осуществлена спланированная провокация, направленная на дискредитацию Российской Федерации в глазах мировой общественности и нанесение ущерба ее национальным интересам», — говорится в документе.

Берлин и его союзники, по информации МИДа, используют «шумиху вокруг Навального в качестве повода для новых нападок на площадках различных международных организаций, маскируя их некими "правочеловеческими озабоченностями"». Именно в этих целях был разыгран инцидент.

Также в ведомстве полагают, что действия ФРГ и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по инциденту с Алексеем Навальным напоминают «судорожные и часто неудачные попытки запутать следы, чтобы сокрыть истину».

При этом минюст ФРГ так и оставил без «сколь-либо содержательных ответов в общей сложности восемь обращений генеральной прокуратуры Российской Федерации об оказании международной правовой помощи по "делу Навального"».

Навальному стало плохо во время рейса из Томска в Москву 20 августа 2020 года. Самолет экстренно сел в Омске, позже оппозиционера перевезли для лечения в Берлин. В январе блогер вернулся в Москву, где ему заменили условный срок по делу «Ив Роше» на реальный за нарушения условий испытательного срока. Оппозиционер сейчас в колонии, где проведет два года и восемь месяцев.

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Политика #Мир #Россия
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