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МВД предложило упростить техосмотр

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

МВД России выдвинуло новые предложения по упрощению процедуры техосмотра, например, не проверять наличие аптечки и не обращать внимание на трещины на лобовом стекле.

МВД в ходе совещания в Минэкономразвития предложило отказаться от следующих проверок, упрощающих процедуру техосмотра: проверка коррозии элементов тормозной системы, наличия повреждений тормозных трубопроводов, а также способности стеклоомывателя подавать жидкость в зону очистки стекла, приводит «Коммерсантъ» протокол.

В ведомстве не видят необходимости проверять наличие в машине аптечки, знака аварийной остановки и огнетушителя, а также замерять уровень шума выпускной системы и загрязняющих веществ в выхлопе.

Среди других инициатив — отказ от проверки «наличия каплепадения масел и рабочих жидкостей» из двигателя, коробки передач, бортовых репродукторов, заднего моста, аккумулятора. Также предлагается не проверять наличие мест для установки государственных регистрационных знаков, не обращать внимание на трещины на ветровом стекле с водительской стороны при проверке легковых автомобилей.

Эти изменения поспособствуют сокращению времени прохождения техосмотра и позволят уменьшить финансовую нагрузку на операторов, поскольку они смогут отказаться от части оборудования для диагностики.

МВД ранее выступило с идеей сделать техосмотр добровольным для легковых автомобилей и мотоциклов, принадлежащих физическим лицам, а для тех, кто будет проходить техосмотр добровольно, предложено снизить стоимость полиса ОСАГО и ставки транспортного налога.

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