Девятиэтажный самострой нашли в Новосибирске

Общественник Михаил Рязанцев обнаружил в Новосибирске девятиэтажный недостроенный дом, который возводился без разрешения, дальнейшая его судьба не ясна.

Общественник заметил, что на улице Серафимовича стоит девятиэтажный дом. Департамент строительства и архитектуры мэрии подтвердил Рязанцеву, что разрешение на строительство не выдавалось, эта информация уже передавалась в областную строительную инспекцию.

«По идее, мэрия должна была составить акт о самовольном строительстве, на специальной комиссии решить судьбу объекта и при необходимости обратиться в суд. Участок этот находится в частной собственности ООО «Союз-10», которое находится в процессе банкротства», — написал на странице Facebook Рязанцев.

Дольщиков у этого самостроя нет, их требования были переквалифицированы в денежные.

«На улице Серафимовича уже пять лет стоит девятиэтажный жилой дом, уже частично остекленный. Участок 54:35:064105:54 под ним имеет площадь всего 0,2048 гектара, что по действующим правилам застройки недостаточно для такого дома. Получить разрешение на строительство застройщик возможно только через проведение общественных обсуждений о снижении минимальных требований к строительству на этом участке и через суд», — написал Рязанцев.