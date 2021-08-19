Четыре человека погибли в ДТП на новосибирской трассе

Водитель грузовика столкнулся с легковым автомобилем, а тот
с еще одним, в ДТП на трассе погибли четверо мужчин, сообщает УГИБДД по
Новосибирской области.
Около 01.50 в Новосибирском районе на 1433 километре автодороги
Р-254 водитель грузового автомобиля Scania, следовавший со стороны Омска в
направлении Новосибирска, не выдержал безопасную дистанцию и совершил
столкновение с попутным автомобилем Toyota Camry.
После чего Toyota Camry столкнулась с попутным грузовым
автомобилем Mercedes, который остановился перед светофорным объектом в месте
проведения дорожных работ, где было организовано реверсивное движение.
В результате происшествия на месте аварии погибли четыре
человека (мужчины), в том числе водитель легкового автомобиля. На месте
работают полицейские. Личности погибших устанавливаются.
all busyПо нему виселица плачет, а он еще что-то вякает !
UynachalnicaНадо обязательно прислушаться к словам столь успешного руководителя, приведшего к краху страну, сеявшую...
paramedicВ стране куча населенных пунктов, где отсутствует какая-либо связь и электричество.А у этих недоумков...
Dima73работать надо чтобы достойно жить,а не пахать на 2-3х работах чтобы как-то выжить