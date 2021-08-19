Четыре человека погибли в ДТП на новосибирской трассе

Водитель грузовика столкнулся с легковым автомобилем, а тот с еще одним, в ДТП на трассе погибли четверо мужчин, сообщает УГИБДД по Новосибирской области.

Около 01.50 в Новосибирском районе на 1433 километре автодороги Р-254 водитель грузового автомобиля Scania, следовавший со стороны Омска в направлении Новосибирска, не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с попутным автомобилем Toyota Camry.

После чего Toyota Camry столкнулась с попутным грузовым автомобилем Mercedes, который остановился перед светофорным объектом в месте проведения дорожных работ, где было организовано реверсивное движение.

В результате происшествия на месте аварии погибли четыре человека (мужчины), в том числе водитель легкового автомобиля. На месте работают полицейские. Личности погибших устанавливаются.