Первая официальная онлайн-школа заработала в России

Впервые российская онлайн-школа получила государственную лицензию на полноценное обучение детей — теперь родителям и школьникам «на удаленке» стал доступен весь образовательный процесс, включая промежуточные и итоговые аттестации. Как работает Онлайн Гимназия №1, кто может в ней учиться и какие преимущества у интернет-формата обучения?

Обучение школьников в России на сегодня может проходить вне образовательной организации, однако с обязательным использованием государственного стандарта (ФГОС). Обычно современные онлайн-школы действуют на основании лицензии о дополнительном образовании, поскольку для получения полноценного документа на осуществление общеобразовательной деятельности введены очень строгие правила.

Необходимо не только наличие электронных информационных и образовательных ресурсов, соответствующих ФГОС, но и проведение регулярных практических и лабораторных работ, внеклассных мероприятий, а самое сложное — ежедневных онлайн-уроков по всем предметам.

Онлайн Гимназия №1 первой получила такую лицензию, став реальной альтернативой традиционной школе. Здесь занимаются дети с 5 по 11 класс, официальное зачисление доступно в любое время года. Выпускник получает аттестат государственного образца.

Наличие образовательной лицензии также дает право родителям получать налоговые вычеты и оплачивать обучение ребенка в гимназии материнским капиталом.

Отличия дистанционного обучения

Онлайн Гимназия №1 выгодно отличается от других онлайн-школ, практикующих семейное образование в России. И дело не только в возможности получить настоящий аттестат.

Здесь, как рассказывают педагоги школы, проводятся ежедневные живые онлайн-уроки, на которых дети общаются друг с другом и учителем напрямую, мгновенно реагируют, задают вопросы и получают ответы, шутят, делятся опытом и впечатлениями, не чувствуя себя изолированными.

Поскольку онлайн-обучение проходит в малых классах, у педагога есть возможность видеть не только готовность детей к урокам, но и их эмоциональное состояние. Кроме того, учителя специально подготовлены к преподаванию онлайн, которое отличается рядом особенностей.

Чтобы поддерживать постоянный контакт, практикуется кураторство и наставничество. Это дает детям возможность обращаться к своим педагогам в любое время и быть услышанными и понятыми. Например, при необходимости они могут задавать вопросы в учительский чат, который работает круглосуточно.

Сам процесс обучения опирается на современные формы передачи информации, на занятиях применяются электронные справочники и учебники, графики и диаграммы, уроки можно просматривать в записи, а при самоподготовке пользоваться анимационными дополнительными материалами.

Ученики используют интерактивную ручку Smart Pen, которая переводит написанный от руки текст в электронный вид. Благодаря этому у ребенка устанавливается почерк, а количество работы на компьютере уменьшается. Конечно, такие занятия больше нравятся современным детям, выросшим в цифровой среде.

В школе уверяют, что всем учащимся уделяется одинаковое количество внимания, и отсидеться на задних партах не получится, поэтому дети ответственно подходят к выполнению домашних заданий и активно работают в классе.

Более персонализированный подход к ученикам обеспечивается малочисленности классов (не более 20 учеников) и большого количества учителей.

Считается, что семейное образование не способствует развитию социализации и коммуникативных навыков. Однако при обучении в Онлайн Гимназии №1 используют игры-ситуации, которые развивают умение обмениваться гипотезами, вступать в диалог, предлагать свое решение вопроса и договариваться.

Для социализации несколько раз в месяц проводятся досуговые и развивающие удаленные встречи с классом, а также совместные мероприятия, которые социализируют и раскрывают ребенка.

Кому подходит семейное образование

Обучение в Онлайн Гимназии №1 обладает рядом и других преимуществ и идеально подходит следующим категориям семей:

мобильным и путешествующим семьям;

желающим заметно повысить уровень знаний;

вовлеченным и занятым родителям;

заботящимся о психологическом комфорте и социализации;

детям, которым нужен гибкий график;

нацеленным на высокие баллы на ОГЭ, ЕГЭ и на поступление в вуз.

Так, например, дети могут получать качественное образование независимо от места проживания. Если родителям требуется по работе переезжать из города в город или из страны в страну, учащимся онлайн-школы не нужно постоянно адаптироваться к новым условиям и менять класс и педагогов, к которым они привыкли.

Домашнее обучение также подходит часто болеющим детям, которые вынуждены пропускать занятия по причине болезней, детям с ограниченными возможностями. Если ребенку требуется усиленная концентрация, необходим малочисленный класс и исключение отвлекающих внешних факторов, онлайн-обучение вне конкуренции.

Рекомендуется обучение удаленно и тем детям, которые пережили травлю сверстников или столкнулись с предвзятым или недопустимым поведением педагогов. Учителя Онлайн Гимназии №1 отличаются профессионализмом и чутким, доброжелательным отношением к подопечным. Важно, что каждый урок записывается и родители всегда могут убедиться, что их ребенку комфортно.

Творческим и спортивным детям, которые тратят много времени на занятия или тренировки, в онлайн-школе предложат гибкий график учебы. При необходимости пропущенный урок можно просмотреть в записи.

Онлайн Гимназии №1 также отлично подходит детям, нацеленным на высокие итоговые баллы и поступление в сильный вуз. Школа делает ставку на индивидуальный вектор развития каждого ученика. Успехи выпускников говорят сами за себя — каждый четвертый получает аттестат о среднем образовании с отличием и медаль «За особые успехи в учебе», а 75% выпускников получает средний балл по ЕГЭ выше 70.

Учеба в Онлайн Гимназии №1 опережает самые высокие стандарты — например, в стартующем учебном году учеников заведения ждут уроки английского языка от знаменитого полиглота и автора уникальной обучающей методики Дмитрия Петрова. Внедрение интересных и эффективных курсов не прекращается.