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Обнаружен аномальный источник тепла под ледником Антарктиды

Источник:
Nature.com
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Фото: © U.S. Department of State

Один из крупнейших ледников Антарктиды тает с аномально высокой скоростью, международный коллектив ученых обнаружил под ним зону подъема геотермального тепла.

Ледник Туэйтса известен высокой скоростью движения в сторону океана. В настоящее время его таяние дает примерно 4% глобального повышения уровня моря, это рекордный показатель для ледников Антарктиды.

Чтобы выяснить причины такого таяния, ученые составили карту геотермального теплового потока в Западной Антарктиде и обнаружили под ледником зону поступления из недр Земли большого количества геотермального тепла.

По мнению исследователей, это связано с тем, что ледник лежит в тектонической впадине, где земная кора значительно тоньше, чем в соседней Восточной Антарктиде. В Западной Антарктиде толщина коры составляет всего 17-25 километров, тогда как у соседних регионов этот показатель достигает 40 километров.

В результате под ледником может возникать геотермальный тепловой поток мощностью до 150 милливатт на квадратный метр. Ученые полагают, что скорость таяния ледника определяется в первую очередь температурой в его основании, которая постепенно растет.

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all busy

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