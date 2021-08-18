Обнаружен аномальный источник тепла под ледником Антарктиды

Один из крупнейших ледников Антарктиды тает с аномально высокой скоростью, международный коллектив ученых обнаружил под ним зону подъема геотермального тепла.

Ледник Туэйтса известен высокой скоростью движения в сторону океана. В настоящее время его таяние дает примерно 4% глобального повышения уровня моря, это рекордный показатель для ледников Антарктиды.

Чтобы выяснить причины такого таяния, ученые составили карту геотермального теплового потока в Западной Антарктиде и обнаружили под ледником зону поступления из недр Земли большого количества геотермального тепла.

По мнению исследователей, это связано с тем, что ледник лежит в тектонической впадине, где земная кора значительно тоньше, чем в соседней Восточной Антарктиде. В Западной Антарктиде толщина коры составляет всего 17-25 километров, тогда как у соседних регионов этот показатель достигает 40 километров.

В результате под ледником может возникать геотермальный тепловой поток мощностью до 150 милливатт на квадратный метр. Ученые полагают, что скорость таяния ледника определяется в первую очередь температурой в его основании, которая постепенно растет.