Обнаружен аномальный источник тепла под ледником Антарктиды

Один из крупнейших ледников Антарктиды тает с аномально высокой скоростью, международный коллектив ученых обнаружил под ним зону подъема геотермального тепла.
Ледник Туэйтса известен высокой скоростью движения в сторону океана. В настоящее время его таяние дает примерно 4% глобального повышения уровня моря, это рекордный показатель для ледников Антарктиды.
Чтобы выяснить причины такого таяния, ученые составили карту геотермального теплового потока в Западной Антарктиде и обнаружили под ледником зону поступления из недр Земли большого количества геотермального тепла.
По мнению исследователей, это связано с тем, что ледник лежит в тектонической впадине, где земная кора значительно тоньше, чем в соседней Восточной Антарктиде. В Западной Антарктиде толщина коры составляет всего 17-25 километров, тогда как у соседних регионов этот показатель достигает 40 километров.
В результате под ледником может возникать геотермальный тепловой поток мощностью до 150 милливатт на квадратный метр. Ученые полагают, что скорость таяния ледника определяется в первую очередь температурой в его основании, которая постепенно растет.
all busyПо нему виселица плачет, а он еще что-то вякает !
UynachalnicaНадо обязательно прислушаться к словам столь успешного руководителя, приведшего к краху страну, сеявшую...
paramedicВ стране куча населенных пунктов, где отсутствует какая-либо связь и электричество.А у этих недоумков...
Dima73работать надо чтобы достойно жить,а не пахать на 2-3х работах чтобы как-то выжить